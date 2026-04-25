Montero apunta que los municipios de Cádiz recibirán 245 millones para arreglar infraestructuras dañadas por el temporal

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha destacado la importante inversión de más de 245 millones de euros destinada a reparar los daños causados por el tren de borrascas que azotó la provincia de Cádiz, y con especial incidencia en la Sierra, hace tres meses.

Con esta movilización de fondos por parte del Gobierno de España se da cumplimiento al cien por cien de las reivindicaciones económicas solicitadas por todos los Ayuntamientos gaditanos que pidieron ayuda y a la Diputación de Cádiz, según ha informado la formación en una nota.

"Como ministra de Hacienda aprobamos entonces y de manera inmediata un potente paquete de ayudas, el mayor que jamás se ha dado para este tipo de desgracias naturales, y desde entonces no he dejado de trabajar intensamente junto a todos los ministerios y al propio presidente, Pedro Sánchez, para que estas ayudas llegaran a la provincia lo antes posible y para que se cumplieran en su totalidad", ha apostillado la secretaria general del PSOE-A.

Del mismo modo, este "potente paquete de ayudas, el mayor que jamás se ha dado para este tipo de desgracias naturales aprobado por el Gobierno, tendrá la Sierra de Cádiz como la principal beneficiaria, que ha recibido 152 millones de euros del total", ha afirmado la dirigente socialista, al tiempo que ha añadido que "estos fondos servirán para acelerar la recuperación de los municipios arrasados y mejorar la economía local, y que cumple, por tanto, con las demandas de sus vecinos".

En este sentido, la candidata a la Presidencia de la Junta ha desgranado algunas de las inversiones más destacadas y ha señalado que se destinarán más de 40 millones de euros para Grazalema, uno de los pueblos más dañados por las inundaciones, y doce millones para Arcos de la Frontera. Precisamente en Arcos se abordará con cuatro millones de euros la "obra vital" del arreglo del Puente de San Miguel, "cuyo destrozo provoca que 9.000 vecinos no puedan acceder directamente a sus casas", ha precisado.

Finalmente, la líder del PSOE-A ha lanzado una "exigencia directa" al presidente de la Junta de Andalucía para que asuma sus competencias frente a esta catástrofe. "Esperemos que el gobierno de Moreno tome nota de esta potente inversión del Gobierno de España y acelere las suyas", ha subrayado Montero, instándole a que cumpla con la Sierra de Cádiz y con sus habitantes, y "haga su trabajo, que es solucionar los problemas de los andaluces".

Estas ayudas se suman a las aprobadas por el Gobierno de España en un primer momento, un paquete de ayudas "sin precedentes" para hacer frente a esta catástrofe. En este sentido, el paquete incluía una prestación de hasta 150 euros a cada persona desalojada de su casa, que garantizaba la cobertura de daños en vivienda habitual y enseres.

Por otro lado, también se pusieron en marcha ayudas a autónomos de hasta 5.000 euros y de 120.000 euros para empresas, que se sumaron a medidas de alivio financiero como préstamos ICO, ayudas fiscales e indemnizaciones agrarias.

El sector primario, "vital para la economía" según la formación, también estuvo cubierto de forma directa por la acción del Gobierno de España, pues las ayudas contemplaban "ayudas automáticas" al campo de entre 5.000 y 25.000 euros por explotación afectada.

Por otro lado, se creó un fondo de 2.000 millones para que los ayuntamientos repararan las infraestructuras municipales dañadas por las inundaciones, dotando así a las administraciones locales de la capacidad financiera necesaria para reconstruir sus pueblos y ciudades tras la catástrofe.