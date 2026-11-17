La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, atiende a los medios en Jerez de la Frontera (Cádiz). - PSOE-A

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido este martes el voto para su partido en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre desde la idea de que es la "única garantía" de que, estando en el Gobierno, los pensionistas "no pierdan poder adquisitivo".

La también vicesecretaria general del PSOE federal se ha pronunciado así en una atención a medios en Jerez de la Frontera (Cádiz) antes de mantener una reunión con pensionistas en la que ha subrayado que el PSOE el Gobierno de Pedro Sánchez tuvo "clarísimo desde el minuto uno" que "la revalorización de las pensiones, conforme al IPC", era una cuestión de "justicia social para el conjunto" tanto de las personas mayores como "de la sociedad" en general.

En esa línea, Montero ha defendido que las personas mayores son quienes "han traído la democracia" a España, "han permitido la modernización" del país, y ha destacado que, con el PSOE en el Gobierno, las pensiones contributivas se han incrementado "en más de un 25 por ciento", lo que supone "de media en torno a unos 400 euros al mes", así como ha valorado que las pensiones mínimas y no contributivas, que "tienen mayor impacto en Andalucía", han experimentado "un crecimiento superior", de "más del 55 y del 65%".

Frente a ello, Montero ha aseverado que "la credibilidad del Partido Popular es cero en materia de pensiones, sobre todo por los hechos, porque han votado en contra de la revalorización de las pensiones en el Congreso de los Diputados", ya que los 'populares' "creían que las pensiones tenían que subir un 0,25%", una subida que se notaría "prácticamente nada en la nómina" de cada perceptor, según ha advertido.

La dirigente socialista ha denunciado que los 'populares' "nunca creyeron que el sistema público de pensiones era sostenible", y "ponen en cuestión permanentemente su viabilidad", además de que "dejaron la 'hucha de las pensiones' vacía".

Al respecto, ha reivindicado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no sólo ha revalorizado las pensiones, sino que además ha llenado nuevamente esa hucha, con más de 20.000 millones, para que en el futuro nadie tenga excusa para provocar el recorte que tienen anunciado" desde el PP "en materia de pensiones, diga lo que diga" el presidente y candidato 'popular' a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, según ha apostillado Montero.

En esa línea, ha apuntado que "la reforma del sistema de pensiones que ellos (los 'populares') pretenden trasladar consiste en la privatización del sistema, de manera que el sistema público no tendría ningún tipo de cabida", según ha advertido la líder socialista, que ha pedido el voto para el PSOE a los pensionistas y a quienes están "próximos" a serlo, desde la premisa de que dicha formación es "la única garantía" de que los mayores "no pierdan poder adquisitivo".

"Sería una calamidad que, después de todo lo que han traído de bueno a este país, el crecimiento económico no les llegara y no les permitiera también beneficiarse de lo bien que está funcionando la economía" en España, según ha manifestado María Jesús Montero, quien en ese punto ha valorado el "récord de personas afiliadas" registrado en el país que es lo que "permite mantener este sistema público", según ha defendido.

DEPENDENCIA

Por otro lado, la secretaria general del PSOE-A se ha referido al sistema de dependencia para reivindicar que, "gracias a los gobiernos socialistas", las personas mayores pueden "disponer de un sistema de prestaciones como es la dependencia, la ayuda a domicilio, la prestación económica por cuidado", y "todo aquello" que les permite "tener el mayor bienestar posible en este importante tramo de la vida", según ha agregado.

Montero ha señalado que, para los socialistas, el domicilio es el lugar donde las personas mayores se sienten "más arraigadas", por lo que su "preferencia" en este ámbito se sitúa en "el desarrollo de nuevas tecnologías, de nuevas iniciativas que permitan que permanezcan" en sus casas "con la mayor comodidad posible".

La también exconsejera andaluza de Salud y de Hacienda ha reivindicado además que, cuando el PSOE-A gobernaba en Andalucía, ésta era la comunidad autónoma "primera en atender a las personas, en darle las mejores prestaciones y, en definitiva, en la puesta en marcha" de la ley de Dependencia.

Frente a ello, ha denunciado que, como secretario de Estado de Servicios Sociales en la etapa de gobierno del PP de Mariano Rajoy, el ahora presidente de la Junta, Juanma Moreno, firmó un "recorte en dependencia, en la ayuda a domicilio", y en tarifas que "hizo inviable que muchas residencias pudieran continuar con su tarea".

Montero ha criticado que, con Moreno ahora gobernando la Junta, Andalucía presenta "más de 400 días de espera" para acceder al sistema de dependencia, al tiempo que ha puesto de relieve que, en el proyecto de Presupuestos de la Junta para el próximo año 2027, actualmente en tramitación parlamentaria, la "mitad" del dinero asignado a dependencia "procede del Gobierno de España".

En concreto, la dirigente socialista ha valorado que se ha pasado "de los 700 millones que en el año 2018 se le adjudicaba" a Andalucía en esta materia "a un presupuesto estimativo de 1.400 millones de euros", por lo que desde el Gobierno de España han "duplicado el dinero" que se transfiere a la comunidad para dependencia, según ha puesto de relieve.

En ese punto, la líder del PSOE-A ha realizado un llamamiento a la Junta de Andalucía para que "no haga como siempre, que cuando paga el Gobierno de España una cantidad superior, disminuye la aportación que venía desarrollando", según ha advertido María Jesús Montero para concluir.