Montero recibe y estudiará la propuesta para declarar el Campo de Gibraltar zona de especial interés económico

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reúne con la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar. - PSOE-A

ALGECIRAS (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mantenido este sábado en Algeciras (Cádiz) una reunión con la dirección de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, desde donde le han trasladado un documento con su propuesta para que se declare dicha comarca gaditana como zona de especial interés económico para "el desarrollo industrial, la capacidad de atraer empresas" y, así, para "generar empleo y riqueza" entre sus habitantes.

En una atención a medios al finalizar dicho encuentro, la ministra de Hacienda ha explicado que ha trasladado a sus interlocutores que desde el Gobierno de España comparten "plenamente los objetivos que se plantean respecto a esta iniciativa, y que, por tanto, independientemente de que la fórmula jurídica de 'zona especial' sea el paraguas que permita el desarrollo de los objetivos que se pretenden, fundamentalmente de estímulo económico para la zona, el compromiso del Gobierno de España es total para estudiar el documento" que al respecto se le ha entregado en esta reunión.

Al respecto, Montero ha agradecido el trabajo en el que se basa ese documento "para el estudio por parte de los técnicos y su posterior tramitación", en el marco de "un proceso que es largo", según ha avisado la vicepresidenta, quien por ello ha explicado que ha trasladado a los directivos de la Cámara de Comercio que, "en paralelo", se requiere "no perder ni un minuto" y aprovechar el reciente tratado suscrito para determinar la situación de Gibraltar tras el 'Brexit'.

La vicepresidenta ha destacado que en dicho tratado hay "un reconocimiento explícito de la necesidad" de que la zona del Campo de Gibraltar "se beneficie de mejores y mayores actividades económicas", y de que el acuerdo "sea una oportunidad" para que la comarca disfrute de "una mayor capacidad de dinamismo".

Montero ha agregado que Gibraltar y el Campo de Gibraltar se encuentran en "un enclave estratégico crítico, importantísimo", y desde el Gobierno de España siempre han defendido que ese enclave "se tiene que traducir, en términos económicos, en mejores indicadores, en un tiempo rápido, que permita superar los diferenciales sociales que todavía tenemos en estas zonas con respecto a otros lugares" del país.

Al hilo, la vicepresidenta ha reivindicado el Plan Especial del Campo de Gibraltar que el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha tras llegar a La Moncloa, y que "ha tenido mucha eficacia en lo que tiene que ver con el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, en la lucha contra las desigualdades, especialmente" en relación al narcotráfico, que "cuando llegamos al Gobierno era una preocupación real en el día a día de la vida de los ciudadanos", según ha remarcado.

Tras valorar que se ha "mejorado mucho respecto a esa situación", la ministra de Hacienda ha defendido que, "en paralelo", hay que "promover que las empresas vengan" a la zona del Campo de Gibraltar, y al hilo ha querido dejar claro que para el Gobierno sigue siendo "la prioridad número uno el desarrollo del corredor ferroviario Algeciras-Bobadilla, que sin duda es beneficioso para toda Andalucía", según ha subrayado.

FISCALIDAD

Además, ha indicado que hay que procurar "condiciones fiscales, económicas" que "permitan" a empresas del Campo de Gibraltar "competir en igualdad con otras zonas, con otros territorios en los que beneficios" en esa materia "pueden hacer que se tenga un plus para la atracción de empresas", ha agregado para subrayar que está "cien por cien de acuerdo en los objetivos que se pretenden" quienes promueven la referida declaración de zona de especial interés económico.

En esa línea, ha señalado que desde el Gobierno van a "estudiar ya el instrumento jurídico en particular" que proponen desde la Cámara de Comercio, si bien ha insistido en señalar que ha compartido con la directiva de dicha institución que, "más allá de los instrumentos jurídicos, lo importante es encontrar fórmulas que nos permitan aterrizar todos esos deseos en el menor plazo de tiempo posible".

La vicepresidenta primera también ha querido "poner en valor la importancia de la firma del tratado" sobre Gibraltar tras "muchos años de trabajo silencioso, discreto", para "definitivamente resolver un problema histórico que tenemos en Andalucía y en España" desde hace "300 años", y que está en puertas ya de que "se convierta en algo ya pasado", según ha puesto de relieve.

Montero ha confiado en que dicho tratado pueda aportar "seguridad" a los trabajadores transfronterizos, con quienes también va a mantener este sábado una reunión, según ha explicado antes de finalizar.