Montserrat (PP) defiende una fuerza política "grande, reformista y europeísta" que lleve la voz de España a Bruselas

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 May. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista a las elecciones europeas y actual portavoz del PP, Dolors Montserrat, ha afirmado este lunes por la tarde que "el destino de España y de Andalucía se decidirá en Europa" el próximo 9 de junio por lo que "necesitamos una fuerza política grande, reformista y europeísta que tenga claro que España debe ser escuchada en Europa", algo que ofrece su partido.

"Mandemos a Europa un mensaje claro que resuene en Europa y que diga que la dignidad de España no está en venta, la democracia no se pisotea y a los españoles se les defiende. Esa respuesta solo tiene un nombre: Partido Popular", ha sentenciado la candidata a las elecciones europeas en un mitin celebrado esta tarde en Jerez de la Frontera y que sirve de cierre a su jornada en la provincia de Cádiz tras el acto de esta mañana en la capital.

Desde Jerez, Montserrat ha asegurado que va a "defender a este país y la igualdad de todos ante la ley en Europa", aseverando que "de España no se ríe nadie, ni Sánchez ni Puigdemont". "El PSOE ha decidido abandonar a los españoles en Europa para abrazar a un prófugo de la justicia. Fueron a Suiza, fuera de la Unión Europea, a pactar la amnistía con un mediador internacional como si hubiera un conflicto internacional entre dos países, y aquí el único conflicto que hay es el de Sánchez con la democracia", ha manifestado.

En ese sentido ha trasladado a los asistentes a este acto que España "no merece el show permanente para desviar la atención de todo lo que pasa" que lleva a cabo el presidente del Gobierno y que los españoles "ya no se tragan el relato socialista", para dejar claro que "Europa necesita una España que sea gobernada desde la seriedad y la responsabilidad igual que lo hace María José García-Pelayo en Jerez y Juanma Moreno en la Junta de Andalucía".

Como ha explicado, "no hay ninguna maldición que nos condene a tener que soportar el socialismo", poniendo como ejemplo y prueba de esta declaración a Andalucía, donde Moreno gobierna con mayoría "tras más de 40 años de redes clientelares del PSOE". Siguiendo con esto ha considerado que "cuando nos unimos, ganamos" y que el voto es "muy poderoso" porque "cada voto vale lo mismo", sin importar la ciudad, la edad, el sexo o la economía.

"El voto nos hace iguales pero también nos hace libres para decidir el futuro que queremos. Si el 9 de junio nos quedamos en casa porque pensamos que estas elecciones no van con nosotros y no nos importan, los otros ganan. Pero hay esperanza, tenemos la oportunidad de dar un paso de gigante, como lo ha dado Andalucía, como lo ha dado Jerez, no solo para defender España en Europa, sino para lograr el cambio que necesita nuestro país", ha argumentado Dolors Monsterrat.

Es por eso que ha pedido "llenar las urnas de votos del PP" el próximo 9 de junio para que de esa forma se pueda tener "una España fuerte en Europa", solicitando para ello a quienes votaron por el PP en Jerez, Andalucía y en España, lo hagan de nuevo y "vuelvan a confiar" en su partido porque "España, Jerez y Andalucía se lo juegan todo en Europa" y el Partido Popular "es el voto más útil en estas elecciones y siempre".

En ese sentido ha detallado algunas de las exigencias que llevarán a Europa tras las elecciones y para las que necesitan el voto de la ciudadanía para llevarlas a cabo, como es "acabar con la burocracia que asfixia a todo el sector primario", sobre todo el andaluz, con la PAC, exigir controles sanitarios "más duros" en Europa para los productos que vienen de fuera y se mantenga y amplíe la rebaja del IVA en los alimentos básicos, como el pescado, la carne o las conservas.

Además, ha recordado que el acuerdo que se alcance sobre Gibraltar entre Reino Unido y España tiene que aprobarse en el Parlamento Europeo por lo que ha garantizado que "van a defender al Campo de Gibraltar" en Bruselas. "Nosotros somos vuestra voz y vuestra garantía", ha apostillado.

CRESPO ADVIERTE QUE ANDALUCÍA "SE LA JUEGA" EN EUROPA

La número dos al Parlamento Europeo por el PP y exconsejera andaluza de Agricultura, Carmen Crespo, ha intervenido también para advertir que "Andalucía se la juega en Europa" porque "muchas de las inversiones" que se despliegan en la comunidad autónoma proceden de ahí, por lo que ha asegurado que "la mejor manera de cambiar a mejor es votando al PP", confiando en que el 9 de junio sea "una fecha de esperanza" para la ciudadanía.

La candidata a ensalzado "la humanidad y la bondad" de Dolors Montserrat y de Juan Ignacio Zoido, también en la lista del PP a estas elecciones, añadiendo que ambos "representan las ganas de trabajar por todos los demás y al servicio público". "Creo que estamos en una candidatura magnífica", ha aseverado.

Además, ha reivindicado que "si estamos votando por Europa, en estos momentos tenemos que reivindicar aquí, en España, una política europea", argumentando que el PP es "un partido de Estado" y "no podemos abandonar esa posición porque es fundamental para defender los intereses de todos los españoles", para llamar de nuevo al voto en Jerez y en todos los puntos del país.

Como exconsejera de Agricultura ha comentado "la necesidad" de establecer "una política hídrica europea" y que se apueste por "una ambición verde" en la que se vaya de la mano del sector del campo y no "sin ellos", como ha asegurado que está pasando, al recordar los "más de 500 millones menos" que han llegado a Andalucía procedentes de la PAC.