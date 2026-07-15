Moreno anima a "avanzar en igualdad fiscal real" para que la retirada de la Verja no sea una "oportunidad perdida"

Vecinos de la Línea pasan a Gibraltar sin detenerse en un control en el primer día sin Verja. A 15 de julio de 2026 en La Línea de la Concepción, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha animado a "avanzar en una igualdad real y efectiva" para que la eliminación de la Verja de Gibraltar "no sea una oportunidad perdida". "Hay que suprimir las barreras físicas pero también las invisibles, que frenan el desarrollo de la comarca".

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, el presidente de la Junta ha calificado de "una buena noticia para el Campo de Gibraltar" la retirada de la Verja. "Desde Andalucía, siempre estaremos con el diálogo, el consenso y la convivencia", ha puntualizado Juanma Moreno.

Sobre la Verja se ha pronunciado también la vicepresidenta tercera del Gobierno y portavoz, Carolina España, que ha reconocido que se trata de una actuación que es "motivo de alegría" ya que "va a facilitar la vida" a los cerca de 15.000 trabajadores andaluces que hay en Gibraltar.

"Quedan flecos que hay que analizar", ha reconocido, en alusión a lo planteado por el presidente: asuntos económicos y fiscales relacionados con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y el Reino Unido.