PSOE-A afea que Moreno no esté en el acto del fin de la Verja de Gibraltar y no haya puesto "ni un tuit" para celebrarlo

La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. A 15 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha llamado este miércoles la atención acerca de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya asistido al acto que se celebra en La Línea de la Concepción (Cádiz) con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para escenificar el final de la Verja que separa dicho municipio respecto de Gibraltar, y que ni siquiera haya publicado "un 'tuit'" para celebrar por redes sociales una "buena noticia" como esa.

Así lo ha señalado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado señalando que este miércoles "la noticia está en el Campo de Gibraltar" por el derribo de la Verja, y ha valorado que, con ello, "donde hubo colas, ahora habrá derechos; donde algunos siguen levantando muros en el mundo, la diplomacia, el Gobierno de España y el trabajo" del presidente Pedro Sánchez, "derriba esos muros generando oportunidades y derechos".

"Hoy gana, sin ninguna duda, el Campo de Gibraltar, gana Cádiz" y, "por tanto, gana España y gana Europa", ha proclamado la portavoz socialista antes de subrayar además que en esta cuestión ha estado "implicadísima" la secretaria general del PSOE-A y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que este miércoles asiste a dicho acto en La Línea, según ha confirmado.

Desde la premisa de que es "un acontecimiento histórico" para Andalucía y España, María Márquez ha llamado la atención acerca de que el presidente de la Junta, al menos hasta el momento en el que ha iniciado la rueda de prensa, no ha puesto ni un 'tuit', con lo que le gusta" a Moreno "poner 'tuits', sobre un acontecimiento tan importante" y que influye "de manera muy positiva para Andalucía".

"Entiendo que Moreno Bonilla no tiene nada que celebrar porque es un logro del Gobierno de España, de Pedro Sánchez y María Jesús Montero en Andalucía", ha agregado la representante del PSOE-A, quien también se ha preguntado "por qué no está" el presidente andaluz en ese acto en La Línea, y ella misma se ha respondido que es "porque no es el protagonista de la foto" y "es un logro de Pedro Sánchez".

María Márquez ha incidido en subrayar la "trascendencia histórica" de un acontecimiento que repercute en "15.500 trabajadores transfronterizos que se van a ver beneficiados de esta situación histórica", porque "se acabaron las colas, la incertidumbre, y 300.000 personas que viven en el Campo de Gibraltar encuentran en este hecho la estabilidad y las oportunidades que una tierra tan importante para Andalucía como es el Campo de Gibraltar lleva reclamando y pidiendo a los distintos gobiernos desde hace demasiados años".

También ha defendido que el presidente del Gobierno está "liderando hitos históricos como el que está viviendo hoy" España y Andalucía en concreto, y desde el PSOE-A se sienten "profundamente orgullosos de militar en una organización que tiene como presidente a Pedro Sánchez, y que sigue escribiendo páginas en la historia de nuestro país tan positivas como las que se están aprobando hoy".

Por otro lado, ha recordado que, en septiembre de 2019, el Gobierno de la Junta de Andalucía "aprobó 112 medidas" en relación al Campo de Gibraltar "por las consecuencias del 'Brexit'", y ha criticado que, hasta ahora, de ellas se han puesto en marcha "cero patatero".

Por ello, María Márquez ha indicado que "la Junta de Andalucía tendrá que hacer algo" y que "ayudar también, como está haciendo el Gobierno de España, a los vecinos del Campo de Gibraltar".