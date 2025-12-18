Moreno, sobre Landaluce: "Al darse de baja en el PP, no tenemos ningún instrumento de presión sobre él"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que el alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ya se dio de baja en el partido, de manera que desde el PP no se puede ejercer "ningún instrumento de presión sobre él".

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Moreno ha recordado que Landaluce -- denunciado recientemente por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, al ser aforado por su condición de senador, por presunto acoso sexual a mujeres en el ayuntamiento--, "voluntariamente, decidió darse de baja del partido y, a partir de ahí, al darse de baja como militante no es miembro de nuestro partido".

"Nosotros no tenemos ningún instrumento de presión sobre él, y se ha pasado al grupo mixto en el Senado", ha indicado Moreno.

En cualquier caso, Moreno ha señalado que, en este momento, "la dirección provincial del PP de Cádiz es la que tiene la relación directa" con Landaluce y la que "habla evidentemente con él".