Las obras de reforma de la Plaza Manolo Santander en Cádiz alcanzan su fase final tras inversión de 80.000 euros

El alcalde de Cádiz, Bruno García, en una visita a las obras en la plaza Manolo Santander en Cádiz - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del teniente de alcalde delegado de Mantenimiento Urbano, José Carlos Teruel, ha visitado las obras de reforma de la plaza Manolo Santander, que presentaba "un gran deterioro" y que encara ahora su fase final tras una inversión de unos 80.000 euros, con cargo al pliego de Mantenimiento Urbano, para renovar todo el pavimento de la plaza, que presentaba numerosas irregularidades, por un pavimento terrizo drenante.

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que se ha renovado el pavimento de la zona lateral de la plaza, que se habilitará para la práctica de juegos, y se ha mejorado en esa zona la red de saneamiento para evitar la acumulación de agua en la pista deportiva y la formación de charcos.

Esta pista para juegos contará con un nuevo pavimento de hormigón, que está siendo cubierto y señalizado con pintura de poliuretano. También se colocarán, una vez pintada toda la pista, dos porterías de fútbol, y se ha instalado una valla de dos metros de altura en la parte del perímetro de las pistas que da a la calzada evitando así que los balones salgan fuera.

Por otro lado, se ha actuado en el parque infantil, en el que ya se ha renovado el suelo de caucho, se han colocado nuevas vallas y se han completado los juegos, y se ha instalado un nuevo vinilo de la estructura que simula la portada del Gran Teatro Falla ya que el anterior estaba muy deteriorado.

El alcalde ha señalado que además de estar "en los grandes proyectos", desde su Gobierno están "muy pendientes de las cosas pequeñas", de los barrios y de la mejora de los equipamientos, de las calles, plazas y espacios públicos que se encuentran en mal estado "por la falta de mantenimiento de los últimos años".