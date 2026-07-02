La operación con registros en El Puerto por blanqueo de capitales se salda con once detenidos

Archivo - Coche patrulla de la Guardia Civil - GC - Archivo

CÁDIZ 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La operación realizada por la Guardia Civil con registros en oficinas y establecimientos hosteleros de El Puerto de Santa María (Cádiz) realizados este miércoles, y petición de información de expedientes en instituciones públicas, se ha saldado, hasta el momento, con once personas detenidas. Además, hay otra persona investigada.

Según ha informado el TSJA, el juez de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María ha levantado el secreto de sumario de la causa en el marco de la cual la Guardia Civil ha practicado en las últimas horas distintos registros y actuaciones en las provincias de Sevilla y Cádiz.

En este procedimiento se investiga la comisión de presuntos delitos de blanqueo de capitales en el marco de una organización criminal, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

En total, en el marco de la operación han sido detenidas once personas, de las que tres han sido puestas directamente en libertad por la Guardia Civil y las ocho restantes pasarán este viernes a disposición judicial.