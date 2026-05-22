El Paseo de la Fama del Carnaval en Cádiz contará desde este domingo con una estrella dedicada a Juan Carlos Aragón

Archivo - Juan Carlos Aragón en una imagen de archivo. - CANAL SUR - Archivo

CÁDIZ 22 May. (EUROPA PRESS) -

El acto de colocación de la nueva estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz, situado en la Plaza Fragela, donde está el Teatro Falla, se celebrará este domingo 24 a las 12,30 horas. Además, tras la colocación de la estrella, tendrá lugar también la celebración del séptimo aniversario de la muerte del autor, que contará con diferentes actuaciones en la misma Plaza.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el pregonero del Carnaval de Cádiz 2026, Manu Sánchez, será el encargado de presentar el acto que se desarrollará en la Plaza Fragela y que contará con las actuaciones de 'La banda del Capitán Veneno', su última chirigota 'Er Chele Vara', y de algunos de los componentes que han pasado por sus comparsas, como Ángel Subiela y Carli Brihuega, que interpretarán coplas de su extenso repertorio.

Por la tarde, a partir de las 17,30 horas, la Casa del Carnaval acogerá una tertulia dedicada a su figura y el recuerdo de su obra carnavalesca. Moderada por la periodista de Onda Cádiz Televisión, Mirian Peralta, contará con la participación de personas vinculadas al coplero, como el director de sus primeras comparsas Ángel Subiela, Raquel Moreno Lizana, filósofa y divulgadora cultural, Joaquín Revuelta Candón, director de algunas de sus chirigotas y Mario del Valle González, componente de sus chirigotas.

El Ayuntamiento ha recordado que durante estos últimos meses ha instalado las estrellas dedicadas a Adela del Moral y Julio Pardo, aprobadas en octubre de 2024 por el actual equipo de gobierno.