Pesquerías de Chiclana (Cádiz) critica el decreto de cuota de atún rojo que deja Sancti-Petri "sin almadraba para 2027"

Archivo - Varios pescadores durante una ‘levantá’ de atún en las inmediaciones de Barbate. (Archivo) - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

CHICLANA DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Pesquerías de Chiclana, la empresa titular de la licencia de pesca de atún rojo en la almadraba de Sancti-Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz), ha mostrado su rechazo al Real Decreto publicado en el BOE el pasado 1 de mayo, sobre la regulación de las cuotas de pesca de atún rojo, cuya aplicación "hace inviable poner en marcha la almadraba de Chiclana" que la deja "sin almadraba para 2027".

"Los responsables públicos que han permitido este despropósito tendrán que dar muchas explicaciones a Chiclana y a Cádiz, porque no se entiende este maltrato a nuestra tierra", han manifestado desde la empresa en una nota.

En este sentido, su responsable, Álvaro Ramírez Ceballos, ha lamentado que "el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha desaprovechado una oportunidad histórica que ofrecía el incremento de cuota aprobado por ICCAT y por Europa, para adaptar la regulación a las necesidades reales de las distintas flotas". Nos ha dado la puntilla", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que la almadraba histórica de Sancti-Petri mantenía una situación pendiente desde hace años, tras obtener en concurso público una licencia para un proyecto de 352 toneladas anuales de atún rojo cuya ejecución quedó suspendida temporalmente hasta la recuperación de la especie. "Sancti-Petri era y sigue siendo la única unidad extractiva con licencia para la pesca dirigida de atún rojo que aún no dispone de cuota asignada", ha señalado.

Así, ha explicado que el incremento de 1.155 toneladas para el periodo 2026-2028 permitía resolver esta situación de forma prioritaria, sin comprometer el equilibrio del reparto, "sin embargo, el Ministerio no ha sabido o no ha querido atender la singularidad de Sancti-Petri, pese a las propuestas, alternativas y la colaboración ofrecida en todo momento por Pesquerías de Chiclana SL".

El Real Decreto aprobado no contempla de forma expresa el caso de Sancti-Petri y "establece un mecanismo considerado ineficaz, una ambigua reserva dentro de la reserva, limitada y poco práctica, que dificulta el inicio real de la actividad", han manifestado de la empresa chiclanera, que ha añadido que "ninguna de las toneladas asignadas generará nuevo empleo, solo una asignación suficiente y nominativa a Sancti-Petri podría hacerlo".

"Tal y como está redactado el Real decreto, nos ha dado la puntilla", ha afirmado Álvaro Ramírez, que ha indicado que están estudiando en detalle el Real Decreto para "emprender acciones que reviertan una situación a todas luces injusta con el pueblo y con la actividad económica". "Todos sabemos que una almadraba no es viable con 50, 100 o 150 toneladas, ni con una actividad intermitente cada varios años", ha explicado antes de señalar que la propuesta inicial contemplaba 180 toneladas anuales, reducidas finalmente a 50 toneladas, "una asignación claramente insuficiente".

No obstante, "por muchos impedimentos que nos pongan, no vamos a dejar caer este apasionante proyecto en el que llevamos tantos años y vamos a trabajar hasta última instancia para hacerlo realidad por todas las vías disponibles, con el apoyo de quienes realmente apuesten por el desarrollo del territorio", han afirmado desde la empresa.