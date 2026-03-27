Plataforma antidroga Campo de Gibraltar, contenta por la tipificación del petaqueo aunque pendientes de sus resultados

Una de las embarcaciones con petacas de gasolina intervenidas en la provincia de Cádiz en un operativo de la Guardia Civil en marzo de 2026. - GUARDIA CIVIL

ALGECIRAS (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, se ha mostrado "contento" por la aprobación este pasado jueves en el Congreso de la reforma del Código Penal que eleva penas para atajar la multirreincidencia y que incorpora la tipificación del delito por petaqueo --el abastecimiento de combustible a narcolanchas--, aunque pendiente de los resultados que ofrezcan con su aplicación en el día a día.

En declaraciones a Europa Press, Francisco Mena ha asegurado que esta reforma "va a facilitar la lucha contra el narcotráfico", añadiendo que una vez cumplimentado este "trámite", habrá que ver si son necesarias algunas "matizaciones" a la misma para evitar que los delincuentes puedan encontrar "algunos resquicios" en esa ley con la que "intentar beneficiarse".

El Pleno del Congreso aprobaba definitivamente este jueves la reforma del Código Penal que busca atajar el fenómeno de la multirreincidencia elevando la penas, e incluyendo la tipificación del delito por petaqueo, una proposición de ley que fue impulsada por Junts y que el PSOE desbloqueó tras el anuncio de ruptura de los independentistas.

Francisco Mena ha reiterado su felicitación por llegar a este trámite y el que "habrá que ver día a día cómo va a funcionar esa ley".

Como parte de la plataforma y del movimiento asociativo del Campo de Gibraltar, ha aseverado que son un "pepito grillo" a la hora de insistir a las administraciones, a los gobiernos y partidos políticos sobre la situación de esta comarca de la provincia de Cádiz y de "exigir" medidas "necesarias" para esta zona, como esta tipificación del delito del petaqueo para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia.

"Siempre lo hemos hecho con lealtad institucional. Cuando hacemos una crítica, la hacemos de una forma constructiva, nunca destructiva, y siempre tendemos la mano a todos los partidos políticos, sean del color que sea y a todas las administraciones, porque entendemos que juntos somos más fuertes", ha argumentado Mena, apuntando que "el enemigo que tenemos enfrente es muy poderoso" y que por eso "todos tenemos que estar juntos" para combatir estos delitos de droga.

En la reforma del Código Penal se incluyen penas de prisión de seis a 18 meses o multas de uno a dos años para quien defraude energía para el cultivo de marihuana y castigar con entre tres y cinco años de prisión el llamado petaqueo, vinculado al suministro de combustible a narcolanchas.

La norma se envía así al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras recibir el refrendo del PSOE, el PP, Vox, Junts, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. Por su parte, ERC se ha abstenido en una votación en la que el socio minoritario del Gobierno y el resto de sus aliados de izquierdas (Bildu, Podemos, BNG y Compromís) han votado en contra.