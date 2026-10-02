Plataforma antidroga pide que las autorizaciones judiciales para destruir narcolanchas sean "constantes"

Archivo - Retirada de una narcolancha varada en la Punta del Boquerón en San Fernando (Cádiz). ARCHIVO. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Provincial Nexos y de la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar (Cádiz), Francisco Mena, ha valorado de forma positiva que la Audiencia Provincial de Cádiz haya dado luz verde a la destrucción de más de 1.700 vehículos y embarcaciones incautadas en operativos contra el narcotráfico, pidiendo que estas autorizaciones sean "constantes en el tiempo".

En declaraciones a Europa Press, Francisco Mena ha vuelto a insistir en la necesidad de que se establezcan una serie de mecanismos que estén "engrasados" y que funcionen "con regularidad" para llevar a cabo de manera efectiva la destrucción, sobre todo, de narcolanchas.

El representante de la plataforma antidroga ha verbalizado que "ya iba siendo hora" que se destruyeran las numerosas embarcaciones que se acumulan en depósitos de la provincia de Cádiz y que no van a tener un segundo uso, dada su naturaleza.

"Hace ya unos días alertábamos nosotros de la situación que había, con los depósitos judiciales donde había narcolanchas apiladas en cualquier sitio", ha continuado Mena, considerando "extraordinaria" la autorización conocida este viernes.

En esa línea, ha reiterado su petición de que se vayan destruyendo y que "no se tarde tanto" en ello, apostando de nuevo por un mecanismo que sea "ágil" y que se eliminen aquellas narcolanchas que no van a poderse subastar ni salir al mercado. "No tiene ningún sentido que estén ocupando espacio y que estén generando una visión tercermundista" por cómo y dónde se apilan, ha manifestado.

PETAQUEO COMO SÍNTOMA DE LA EXISTENCIA DEL NARCOTRÁFICO

Por otro lado, ha valorado la memoria anual de la Fiscalía Superior de Andalucía, dada a conocer este jueves, en la que señalaba que la comunidad se ha convertido en un territorio esencial en el mapa europeo del narcotráfico, con el petaqueo como "clave de bóveda" en la logística por mar de estas bandas organizadas.

Para Mena, la existencia del petaqueo --como se conoce en el argot al abastecimiento de gasolina a narcolanchas-- es "la muestra evidente" de que hay "mucha actividad" relacionada con el tráfico de drogas con embarcaciones de alta velocidad.

"Hay gente recogiendo gasolina porque hay narcolanchas que lo necesitan, esa es la realidad", ha aseverado el presidente de la plataforma antidroga del Campo de Gibraltar, quien ha recordado que ya el Código Penal recoge penas para quienes se dedican a esta actividad, algo que "llevábamos mucho tiempo reclamando".

En ese sentido, ha coincidido con la Fiscalía en advertir del riesgo importante que supone para la población la actividad del petaqueo. "El señor que lleva en una furgoneta 3.000 litros de gasolina está poniendo en riesgo su vida y la de los que circulan por esa carretera", ha dicho, poniendo también como ejemplo los almacenes o edificios comerciales con "miles de garrafas de gasolina ocultos".

"La gente tiene que ser consciente de que cualquier error que puedan cometer los que se dedican a esto manipulando esa cantidad de litros de gasolina puede producir mucho daño a gente que es ajena a todo esto", ha alertado.

Es por eso que ha considerado "importante" que la Fiscalía señale esta preocupación en su memoria anual, en la que señalaba que estas bandas almacenan y transportan "ingentes cantidades de combustible sin medidas de seguridad y junto a zonas habitadas", lo que ha "disparado el riesgo objetivo" para los ciudadanos.

Según la Fiscalía, en la provincia de Cádiz el total de gasolina incautadas en 2025 superó los 262.000 litros (un 80 por ciento más).