Las playas de Cádiz capital contarán con banderas de socorrismo para personas daltónicas

Una bandera amarilla con el código ColorADD para daltónicos ondenando en una caseta de Socorrismo de una playa de Cádiz. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación municipal de Playas del Ayuntamiento de Cádiz, dirigida por el teniente de alcalde José Carlos Teruel, ha comenzado a instalar este año en las playas de la ciudad banderas de socorrismo para personas daltónicas, aquellas que no pueden distinguir los colores para conocer el estado del mar.

De esta manera, las tradicionales banderas roja, amarilla y verde, que sirven en socorrismo para avisar a los bañistas sobre el estado del mar y los posibles riesgos que entraña el baño en las aguas, contarán con signos del código ColorADD, un sistema gráfico de identificación de colores para que las personas que padecen daltonismo puedan diferenciar con facilidad un color de otro, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Así, ya han comenzado a instalarse estas banderas en los módulos de La Caleta, Santa María del Mar y La Victoria, en el módulo central en este caso, que están abiertos desde el pasado Domingo de Ramos con el inicio de la pretemporada.

El código ColorADD que se incluye en las banderas de las playas es inclusivo y universal. Los signos consisten en una barra diagonal para la bandera amarilla, un triángulo que apunta hacia la izquierda para la bandera roja y una barra diagonal junto a un triángulo que apunta hacia la derecha para la bandera verde.

El teniente de alcalde delegado de Playas, José Carlos Teruel, ha asegurado que con esta medida las playas serán "aún más inclusivas" y que lo que se busca es que estas personas puedan conocer a través de estas banderas especiales el estado de las aguas gaditanas antes del baño, garantizando así su seguridad.

En estos momentos, las banderas ondean en las tres torres nuevas de vigilancia y socorrismo que se han instalado en La Caleta, Santa María del Mar y La Victoria. El próximo 1 de junio, con el inicio de la temporada baja, se instalarán en las otras cinco torres que quedan por instalar en las playas de la capital.