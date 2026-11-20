Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera (Cádiz) a un hombre como presunto autor de delitos contra la seguridad vial y desórdenes públicos, relacionados con unos graves incidentes protagonizados por un grupo numeroso de motoristas en la avenida Blas Infante.

Según ha informado en un comunicado, los hechos se produjeron cuando una treintena de motocicletas, carentes de matrícula al tratarse de vehículos destinados a circuitos cerrados, comenzaron a circular por la citada avenida "realizando maniobras temerarias y poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía".

Entre otras conductas, circulaban de forma arriesgada entre los vehículos, se aproximaban peligrosamente a ellos y realizaban cambios de sentido a través de la mediana, llegando incluso a circular en sentido contrario como si se tratara de un circuito, según ha subrayado la Policía.

Ante esta situación, efectivos de la Policía Local intentaron establecer un dispositivo para cortar el tráfico en ambos sentidos de la avenida. Sin embargo, el lanzamiento de piedras contra los vehículos policiales obligó a modificar el servicio para garantizar la integridad física de los agentes.

Posteriormente, se personaron en el lugar varias dotaciones de la Policía Nacional y nuevas unidades de Policía Local, que colaboraron en el desalojo del público que se encontraba en las zonas peatonales próximas.

Tras la intervención policial, el grupo de motoristas se dispersó y abandonó la zona.

Las investigaciones posteriores permitieron avanzar en la identificación de los participantes. Concretamente, agentes de Policía Local localizaron dos de las motocicletas en una gasolinera de la ciudad, cuyos ocupantes emprendieron la huida al advertir la presencia policial.

Tras las posteriores gestiones de investigación, se consiguió identificar al ahora detenido como presunto responsable de los hechos.