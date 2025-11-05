Policía de Barbate (Cádiz) detiene en 72 horas a un hombre por vender droga y a otro por tener orden de cárcel

Agentes de la Policía Local de Barbate y la Guardia Civil en un operativo conjunto - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Barbate (Cádiz) ha practicado en menos de 72 horas dos detenciones en la localidad, una primera la de un hombre de 27 años acusado de vender droga en la vía pública y otro segundo de 25 años por tener una orden de detención e ingreso en prisión.

Ambos arrestos se han desarrollado en el marco de distintos dispositivos de seguridad durante los últimos días, contando además con la colaboración de la Guardia Civil, como ha indicado el Ayuntamiento de Barbate en una nota.

La primera detención tuvo lugar el pasado jueves 31 de octubre durante la celebración del pasacalles de Halloween, en concreto, cuando el recorrido transcurría por la avenida del Mar a la altura de la calle Cádiz.

Allí, uno de los agentes que formaban parte del dispositivo especial de seguridad observó a un varón de 27 años que realizaba una transacción de sustancias estupefacientes a otra persona. Ante lo advertido, se intervino de inmediato para evitar la venta, procediendo a la detención del individuo.

Durante la actuación, el agente tuvo que hacer uso de la fuerza "a manos vacías" ante la intervención de una tercera persona que intentó impedir la detención. Finalmente, la situación se pudo controlar por la rápida actuación y coordinación de los efectivos.

La segunda detención se produjo el pasado lunes 3 de noviembre, poco antes del mediodía, en una actuación conjunta entre la Policía Local y la Guardia Civil del Puesto de Barbate.

Los agentes procedieron a la detención de un varón de 25 años en una vivienda de la calle Vejer, al pesar sobre esta persona una orden de detención e ingreso en prisión vigente. Tras un intento inicial de mediación sin éxito, los agentes se vieron obligados a derribar la puerta del inmueble para proceder a su arresto.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales, decretándose el ingreso en prisión del segundo de ellos.

El delegado de Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento, Paco Ponce, ha valorado "muy positivamente" el trabajo realizado por los efectivos de la Policía Local durante la festividad de Halloween, así como los resultados obtenidos fruto de "la planificación y la coordinación".

Ponce ha destacado la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local, que trabajan "codo con codo" por la seguridad del municipio, así como "la actitud responsable de la mayoría de vecinos durante estos días festivos".