Policía registra varias viviendas en El Puerto (Cádiz) por el homicidio de un hombre calcinado en un vehículo en febrero

Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional de Cádiz está ejecutando desde primera hora de la mañana de este lunes 16 de marzo varios registros en domicilios de El Puerto de Santa María en relación con el homicidio de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el interior de un vehículo el pasado mes de febrero.

La Policía Nacional ha indicado a los medios que espera poder dar más información en las próximas horas sobre estos registros y su posible relación con la muerte de esta persona, que fue encontrada ya muerta en la calle Pistacho de dicha localidad.

El dispositivo policial está integrado por agentes del Grupo de Investigación de la UDEV de Cádiz y de El Puerto de Santa María, además de unidades del GOES, UPR, medios aéreos y Policía Científica.