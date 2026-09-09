PP de Cádiz dice a Adelante "que baje de su pulpito moral" y explique "en qué contratos intervino el asesor de Kichi"

Archivo - El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, atiende a los medios en Cádiz. - ADELANTE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz capital ha pedido al máximo responsable de Adelante Andalucía, José Ignacio García, "que se baje del púlpito moral en el que se cree instalado y explique en qué contratos públicos del Ayuntamiento de Cádiz intervino el comisario político que se trajo 'Kichi' de Podemos Madrid para meter mano en expedientes que conllevaban mucho dinero de todos los gaditanos".

Cabe recordar que la Fiscalía pide para el exregidor gaditano una pena de 10.800 euros de multa por un presunto delito continuado de revelación de secretos, además de tres años de inhabilitación, y otros 15 años de inhabilitación para cualquier cargo electo local, autonómico, nacional o europeo por un supuesto delito continuado de prevaricación.

Por su parte, José Ignacio García, tras conocerse la petición de la Fiscalía, habló de un "caso de 'lawfare' contra 'Kichi'", y aseguró que "ni 'Kichi' ni nadie de su equipo se ha llevado un solo euro", defendiendo que el gobierno local del entonces alcalde planteó "una política municipal diferente", de forma que, en vez de "privatizar, lo que había que hacer era tener a gente que supiera cómo desprivatizar" servicios o volver a hacerlos públicos.

En contestación, el PP, en una nota, ha señalado que "aquellos que están todo el día dando lecciones de ética no pueden despachar con excusas baratas este caso de corrupción", añadiendo que "los que venían a buscar papeles y abrir cajones se trajeron a un comisario político para que metiera mano en los expedientes donde se adjudicaban contratos con el dinero de los gaditanos bajo las órdenes de Kichi, y cuando los pillan, porque CCOO tenía quejas de varios funcionarios que fueron acosados, se ponen a hablar de lawfare y los unicornios".

Además, el PP de Cádiz ha recordado a Adelante Andalucía, "que parece haber olvidado o directamente escondido", que "este caso de corrupción del gobierno de Kichi no está en fase de instrucción sino en su fase final". En este sentido, ha señalado que "la denuncia la presentó CCOO en octubre de 2021, y Kichi y el resto están imputados, y callados, desde junio de 2022, y lo que hace ahora la Fiscalía es señalar su petición de penas para el juicio oral que debe celebrarse y que ya no tiene vuelta atrás".

"Las explicaciones del exalcalde sobre qué hacía su comisario político no cuelan, los funcionarios que testificaron en la fase de instrucción dejaron claro el especial interés que tenía ese comisario en los criterios subjetivos de los pliegos que podían cambiarse y la Fiscalía en su petición de penas señala claramente cómo el comisario de Kichi manejó documentación y dio instrucciones en pliegos públicos como el del Yacimiento Gadir, el de Limpieza, el de Vigilancia o el acuerdo con una inmobiliaria para Los Chinchorros, entre otros muchos", ha manifestado el PP.

En este sentido, ha añadido que "todos esos pliegos salían por mucho dinero y eso es lo que tiene que explicar José Ignacio García y dejar los códigos éticos que nunca cumplen, como cuando llevaron en 2023 en las listas municipales a dos imputados por corrupción por este caso y lo ocultaron a todo Cádiz".