PP de Cádiz en Diputación pedirá al Gobierno mejoras en estación de tren de El Puerto y en el apeadero de Valdelagrana

Archivo - El portavoz popular en la institución provincial, Juancho Ortiz. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Popular en la Diputación de Cádiz pedirá en el Pleno ordinario del próximo miércoles, 22 de abril, que el Gobierno de España repare los ascensores y escaleras mecánicas de la estación de tren de El Puerto de Santa María y el apeadero de Valdelagrana.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, en la moción también se exige más inversión en mantenimiento ferroviario y un Plan Extraordinario de Accesibilidad en las estaciones de la provincia para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar el paso de personas con discapacidad y familias con bebés.

"Desde el PP denunciamos la falta de mantenimiento en las infraestructuras ferroviarias de la provincia y el retraso en los trenes que la conectan con el resto de Andalucía y España. Las estaciones de El Puerto y Valdelagrana reflejan el abandono al que tienen sometido a Cádiz desde el Ministerio de Transportes, ADIF y Renfe", ha expresado el portavoz popular en la institución provincial, Juancho Ortiz.

Asimismo, la avería "crónica" de los ascensores y la "inutilidad" de las escaleras mecánicas de las instalaciones de El Puerto y Valdelagrana, convierten a estas estaciones en "puntos de exclusión". Además de la ciudadanía portuense, Ortiz ha señalado que el resto de la población de la Bahía de Cádiz se ve afectada "tanto por el mal estado de las infraestructuras como por los continuos retrasos que acumulan los trenes".

En esta línea, el estado de ascensores y escaleras mecánicas supone, además, "un riesgo" para las personas con movilidad reducida, que "pueden quedar atrapadas en las estaciones o los andenes por el mal funcionamiento privándoles de su derecho constitucional a la libre circulación", relata la moción, una situación "que puede extenderse a las familias con bebés y niños pequeños, razón por la que se exige el Plan Extraordinario de Accesibilidad".

Al hilo, Ortiz ha considerado que "Cádiz no puede estar en el vagón de cola de las inversiones del Gobierno de España en infraestructuras", mientras que ha apostillado que esta provincia es "un referente turístico a nivel internacional, y ni los visitantes ni los gaditanos merecen unas instalaciones de transporte público impropias de este destino", mientras que ha lamentado que ofrecemos una imagen "muy alejada de la realidad de nuestra tierra, y para garantizar la movilidad sostenible de la que tanto presume el Ministerio de Óscar Puente, hay que asegurar la accesibilidad universal".

Por último, Ortiz ha precisado que la "falta de conexiones" de transporte adecuadas lastra el crecimiento económico de la provincia. "No nos permiten competir en igualdad de condiciones con otros territorios de España. El tejido empresarial gaditano necesita mejores infraestructuras por carretera, y más conexiones aeroportuarias y ferroviarias para crecer", ha agregado.