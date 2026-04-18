El PP de Cádiz muestra su compromiso con el campo gaditano y lo sitúa entre las prioridades de Moreno

La candidata número dos por el PP de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, reunida con el Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola de Villamartín. - PP DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos por el PP de Cádiz al Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha puesto de manifiesto, de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo "el compromiso con el campo gaditano cuya defensa y apoyo es una de las grandes prioridades del gobierno de Juanma Moreno".

Según ha informado la formación en una nota, Ana Mestre se ha reunido con el Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola de Villamartín, encabezada por su presidente, Ramón Holgado, en un encuentro en el que también han participado el portavoz de Agricultura del Grupo Popular en el Congreso, Pedro Gallardo, el coordinador de Agricultura del PP de Cádiz, Fran Moreno, y la presidenta del PP local, María Martín.

Asimismo, Mestre ha mostrado preocupación por el "delicado momento que atraviesa el sector y, en especial los cultivo de cereales que desde hace años sufre de la falta de apoyo por parte del Gobierno de España. El ministro Planas ni está ni se le espera en un momento clave en el que tenemos un desafío importantísimo como es la PAC".

Al respecto, ha añadido que "la gestión de la PAC en estos momentos está siendo muy complicada porque todo lo que nos llega es negativo para nuestro sector con una propuesta por parte de la Unión Europea de recortes del 22 por ciento y en el sector pesquero del 60 por ciento".

Para Mestre son "unos recortes inviables y lo que pedimos al gobierno de España es un posicionamiento claro y firme contra esta propuesta de recortes que iría en contra de los agricultores gaditanos y andaluces".

En relación al cereal de trigo duro ha criticado que en la provincial de Cádiz se ha perdido un 21 por ciento de la superficie de cultivo, un porcentaje que asciende al 37 por ciento en el conjunto de Andalucía. "Esos datos llevan a un gran incremento de los precios que se puede agravar aún más por las condicionamientos internacionales que tenemos y por la subida de los fertilizantes o el petróleo".

Frente a ello, Ana Mestre ha defendido que "el cereal es la base de nuestra alimentación y necesitamos una apuesta clara y firme por este sector y por este cultivo". Por ello, el Partido Popular, se ha comprometido con el sector para "concienciar sobre sus reivindicaciones y trasladar tanto al Parlamento de Andalucía, una vez constituido tras las próximas elecciones, como al Congreso de los Diputados una iniciativa de apoyo al cultivo del cereal, en el sentido que poner fin al desagravio que sufre el sector y solicitar una estrategia clara y firme en el desarrollo de la PAC que tenga en cuenta a la situación de todos los agrciultores", ha explicado.

La candidata popular ha añadido que hace falta un Gobierno que sea capaz de sentarse a la mesa para tabajar en medidas que cambien la situación actual pero lo que tenemos es un Gobierno y un Ministerio invisibles para nuestro sector primario". Frente a ello, Mestre ha destacado la "prioridad y atención a todo el sector primario desde la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía".

Al respecto, ha precisado que mientras las ayudas para hacer frente a las borrascas por parte del Gobierno de España se han limitado a 25.000 euros con independencia de los daños sufridos, por parte del gobierno andaluz ha puesto en marcha un mecanismo para que sean ayudas proporcionales a la desgracia vivida en cada explotación con importes que llegan hasta los 150.000 euro .

En suma, Mestre ha agradecido a los agricultores el trabajo que hacen y también tendido la mano para recoger sus demandas, con el compromiso de que "el campo será una prioridad en nuestro programa electoral con una apuesta clara y decidida por el sector primario".