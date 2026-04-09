El PP de Cádiz promete "consolidar desde Cádiz una mayoría de estabilidad en Andalucía para seguir avanzando"

Foto familiar de la presentación de la candidatura del PP de Cádiz. - PP CÁDIZ

CÁDIZ 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular (PP) de Cádiz ha presentado en la tarde de este jueves la candidatura encabezada por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, con la que concurre a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo "para consolidar desde Cádiz una mayoría de estabilidad que tan bien sienta a la provincia y a Andalucía y permitir seguir avanzando en nuestro progreso y futuro".

En un acto celebrado en la Casa Iberoamérica de Cádiz, el presidente provincial, Bruno García, ha presentado a los 18 integrantes de la lista del PP gaditano "un gran equipo de hombres y mujeres comprometidos con Cádiz, dispuesto a dar la cara por una provincia que tiene un futuro prometedor".

Sobre Sanz ha afirmado que "el PP de Cádiz estamos muy orgullosos de que sea nuestro número uno", del que ha destacado que "es alguien muy trabajador, dialogante, con mucha ilusión, que se desvive por la provincia y ha trabajado duro por impulsar proyectos claves en Cádiz. Es un buen compañero y sabe hacer equipo, alguien que siempre está".

Junto a Sanz, la candidatura de los populares gaditanos está integrada por Ana Mestre, Ignacio Romaní, Pilar Pintor, Antonio Saldaña, Auxiliadora Izquierdo, José Ignacio González, Ascensión Hita, Oliver Verhoeven, Susana González, Daniel Domínguez, Mª Carmen Roa, Francisco Ponce, M Luisa Peña, y Jaime Espinar. Como suplentes María Salazar, Antonio Domínguez, María Martín y Roberto Ríos.

García ha pedido a los populares gaditanos "centrarnos en la provincia", al tiempo que ha pedido "estar en los problemas reales y alejarnos de esa política a la que la quieren llevar el resto de partidos que tiene que ver más con la polarización, con los muros, con los enfrentamientos". "Lo que nos jugamos en esta campaña es la estabilidad, confianza y seguridad, frente a los líos", ha apostillado.

Para ello, ha apelado a la movilización de todo el partido para "estar en la calle, en cada barrio y en cada municipio para trasladar a todos los gaditanos que la propuesta que representa el Partido Popular y Moreno es, sin duda, la mejor propuesta para el progreso y futuro de nuestra provincia".

Sanz se ha mostrado "feliz y agradecido" por encabezar la candidatura provincial, ya que, ha subrayado, "para un gaditano de corazón no hay mayor orgullo". Un reto que asume con la responsabilidad de liderar un proyecto político basado en "los pilares de la estabilidad, el trabajo duro y el cumplimiento de nuestros compromisos", y con el objetivo de "mejorar la vida de los gaditanos".

"Hoy estamos haciendo posible aquello que soñamos durante muchos años", ha afirmado, poniendo en valor "el camino avanzado en los últimos siete años en la provincia y en Andalucía, del que nos sentimos muy satisfechos".

"Tenemos que seguir avanzando y mirando adelante pero también valorar el trabajo hecho estos años y tenemos un gobierno andaluz que es el más gaditano de la historia, que cumple diariamente con Cádiz y está solventando una deuda histórica que nos dejó el PSOE que todo lo prometía y nada cumplía". Y, al respecto, ha añadido que "dijimos que Juanma lo Haría y hoy podemos decir que Juanma lo está haciendo".

"Han sido siete años muy importantes, Andalucia es líder y referente en España, es ejemplo de buena gestión y seguridad, es también ejemplo de lealtad institucional y respeto y despierta admiración y orgullo. Somos una Andalucía líder que puede presumir de haber cumplido un sueño de décadas".

El candidato popular ha defendido la estabilidad del Gobierno andaluz como "una ventaja competitiva que nos han permitido estar donde hoy estamos, porque eso es lo que nos ha permitido bajar impuestos aprobar siete bajadas de impuestos".

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas impulsadas durante el mandato, como la aprobación de cinco decretos de simplificación administrativa con 850 medidas, la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos --que gestiona 146 iniciativas estratégicas con una inversión de más de 18.000 millones de euros y 55.000 empleos--, o la aprobación de siete presupuestos en siete años.

"También aprobar siete Presupuestos en siete años. Hemos firmado cinco grandes acuerdos económicos y sociales con patronal y sindicatos; otros 26 en materia educativa, y grandes pactos por la sanidad", ha enumerado entre otras medidas.

Asimismo, ha advertido de que esa "estabilidad" es lo que "está en juego" de cara a las elecciones del 17M. "Hay dos opciones estabilidad seguridad y confianza y que todos los años pueda haber presupuestos necesarios para llevar a cabo obras claves como el Hospital de Cádiz o el lio como el de España o de otras comunidades autónomas".

Para Sanz, "no se puede poner en riesgo todo lo que se está consiguiendo y el riesgo es la inestabilidad que puede poner freno a una etapa de crecimiento que estamos teniendo en Andalucía y Cádiz". En este sentido, el candidato número uno por el PP de Cádiz se ha marcado como objetivo lograr una mayoría suficiente para "seguir impulsando una Andalucía y una provincia líderes".

"El PP es la garantía de progreso, avance y mejora de los gaditanos No hay reto más bonito que cumplir con esta provincia después de estar muchos años soñando. Y vamos a seguir cumpliendo porque el de Juanma Moreno es el gobierno de los hechos y realidades con Cádiz", ha concluido.

