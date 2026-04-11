PP de Jerez (Cádiz) lamenta que el PSOE "castigue" a los trabajadores "mirando para otro lado" en la aplicación del ZGAT

Archivo - Imagen de archivo de la vista del edificio Gallo Azul en el centro de Jerez de la Frontera el pasado mes de diciembre de 2025. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular de Jerez ha lamentado que el Gobierno de Sánchez castigue a los trabajadores de las grandes superficies y que "se limpie las manos" tras la reclamación de la sección sindical de Fetico de dejar en mano de la justicia la futura decisión de los jueces a la aplicación de la ZGAT que quedó en suspenso hace unos meses.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, los populares critican la "hipocresía" del PSOE con este asunto, una vez que "ahora que quien tiene en su mano prohibir la apertura en festivo de establecimientos en días festivos son los socialistas a través de la Inspección de Trabajo, dependiente del Gobierno de Sánchez, no hacen nada".

"Después de no hacer su trabajo en 2022, cuando gobernaban en Jerez al no trabajar ni presentar ninguna propuesta de ZGAT priorizando el enfrentamiento político al bienestar de los trabajadores y sus familias, ahora siguen el mismo camino de castigarlos sin aplicar las herramientas que tienen en su mano a través de la Inspección de Trabajo".

Por ello, reclaman a la candidata del PSOE-A a la Presidencia andaluza, María Jesús Montero y a su voz en Jerez, José Antonio Díaz, que "si de verdad están tan preocupados por los trabajadores de Jerez, que "ponga orden en su Gobierno y aplique inmediatamente la normativa que impide la apertura de comercios en nuestra ciudad en días festivos".