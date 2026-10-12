El PP urge la dimisión del alcalde de Algeciras (Cádiz) tras las denuncias de dos afiliadas por supuesta agresión sexual

Archivo - El presidente provincial del PP de Cádiz, Bruno García, junto a la vicesecretaria de Organización, Auxi Izquierdo, y la portavoz provincial, Paula Conesa, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PP DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cádiz ha solicitado este lunes al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que "presente su dimisión de manera inmediata", y ha dado "instrucciones" a los concejales del grupo municipal Popular para que "retiren su apoyo al regidor", y ello tras "recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias" contra el primer edil "por supuesta agresión sexual".

Así lo ha anunciado el PP de Cádiz en un comunicado en el que avisa de que, en el caso de que el alcalde no dimita, "el grupo de concejales del Partido Popular promoverá todas las acciones necesarias encaminadas a recuperar el gobierno de la ciudad y así dotar de estabilidad a Algeciras".

Desde el PP gaditano explican que "esta decisión se adopta tras recibir en las últimas horas los testimonios de dos mujeres, afiliadas del Partido Popular, que han presentado sendas denuncias contra Landaluce por supuesta agresión sexual".

"Ambas mujeres han descrito conductas que consideramos impropias de cualquier persona y especialmente incompatibles con la responsabilidad y ejemplaridad exigibles a un alcalde", apunta el comunicado del PP.

El presidente del PP de Cádiz, Bruno García, ha mantenido este lunes por la tarde una reunión con los concejales del PP del Ayuntamiento de Algeciras, a los que ha puesto "al tanto de la situación y les ha dado la instrucción de retirar el apoyo al alcalde, solicitar su dimisión y renunciar a sus responsabilidades dentro del equipo de gobierno, en el caso de que el regidor se niegue a dimitir". A los ediles que no hayan apoyado la propuesta "se les abrirá un expediente interno".

En la jornada de este lunes 12 de octubre se ha registrado en el portal del Ayuntamiento la firma de 12 de los 15 concejales que conforman el equipo de gobierno en la que se recoge la petición de que Landaluce renuncie a su cargo como alcalde.

Desde el PP explican que, "durante los últimos meses, ha prestado atención a los procedimientos abiertos, archivados hasta ahora por la Justicia, y las propias demandas en defensa de su honor que ha realizado el regidor algecireño tras las denuncias realizadas por el PSOE, por las que Landaluce optó por defenderse desde su independencia fuera del ámbito del Partido Popular, una marcha que desde el PP también hemos mantenido".

"Pero la situación ha cambiado desde el mismo momento en el que el PP de la provincia de Cádiz ha tenido constancia de dos denuncias materiales expresas relacionadas presuntamente con la conducta de Landaluce en el ámbito municipal", puntualiza el comunicado emitido este lunes.

Desde el PP precisan que "una primera información ha sido transmitida al partido por la propia denunciante, a quien el PP le ha ofrecido su apoyo y asistencia jurídica", mientras que "esta misma semana se ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de otra denuncia interpuesta contra Landaluce".

El PP de Cádiz indica que "no ha tenido acceso a esta información hasta el día de hoy --este lunes--, tras lo cual se ha atendido, apoyado y asistido también a esta afiliada".

"Ante esta situación, y con el consentimiento de las propias afectadas, la dirección del PP de Cádiz considera que Landaluce debe abandonar su puesto como alcalde de Algeciras", subraya el comunicado, donde se apostilla que "el PP respeta la presunción de inocencia de Landaluce, si bien quiere manifestar que los testimonios a los que ha tenido acceso en las últimas horas han provocado la pérdida de confianza en el alcalde, que ya no es afiliado del PP".

El PP "reconoce la labor desarrollada por Landaluce al frente del Ayuntamiento en los últimos años, pero la supuesta conducta descrita por las denunciantes es incompatible con seguir manteniendo el apoyo en la Alcaldía de un partido que tiene como objetivo representar y defender a la ciudadanía", concluye el comunicado.