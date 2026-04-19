Prevista la cancelación por catamarán entre Cádiz y Rota por obstáculos en la vía marítima

Archivo - Catamarán de la Bahía de Cádiz. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÁDIZ 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las conexiones marítimas por catamarán entre la ciudad de Cádiz y la localidad gaditana de Rota se han suspendido para este domingo, 19 de abril, debido a que la vía marítima se encuentra obstaculizada, mientras que las que conectan con El Puerto de Santa María continúan vigentes.

Según detalla la UTE Catamaranes Bahía de Cádiz en la web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press, el servicio marítimo opera con normalidad según los horarios establecidos en ambas conexiones.

No obstante, han precisado en su portal que se prevé una suspensión a causa de "vía marítima obstaculizada" únicamente en la conexión Cádiz-Rota. En concreto, las salidas programadas en ambos sentidos hasta las 11,20 horas han quedado suspendidas, mientras que se reevaluará la situación a las 12,00 horas para los siguientes catamaranes. Asimismo, queda previsto servicio alternativo por carretera para todos los viajes ya cancelados.

Por contra, según la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, consultada por Europa Press, no se prevén cancelaciones de las conexiones marítimas entre Algeciras y Tánger (Marruecos), pese a la previsión meteorológica.