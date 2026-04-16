La primera levantá de atunes en Barbate marca el inicio de la campaña en las almadrabas de la provincia de Cádiz

Levantá de atún rojo en la almadraba de Barbate, la primera en hacerlo en la provincia de Cádiz - AYUNTAMIENTO DE BARBATE

BARBATE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

La primera levantá de atunes salvajes en aguas de Barbate ha marcado este miércoles 15 de abril el inicio de la campaña en las almadrabas de la provincia de Cádiz, que progresivamente se irán sumando a esta tradicional arte de pesca.

Con un peso medio cercano a los 200 kilogramos por pieza, los primeros atunes rojos ya han llegado al puerto de Barbate, un hecho que marca "uno de los momentos más importantes del calendario local por su relevancia económica y su arraigo cultural y tradicional en el municipio", como ha señalado el Ayuntamiento de esta localidad en una nota.

Ante este inicio de campaña, el Ayuntamiento ha deseado "una buena temporada" a las almadrabas gaditanas, que se ubican además en Conil de la Frontera, Tarifa y Zahara de los Atunes, trasladando su reconocimiento a todas las personas que forman parte de este sector, con el deseo de que sea "una campaña fructífera y segura".

Cabe recordar que para el trienio 2026-2028 la Unión Europea, a través de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat), aprobó un incremento del 17% en la cuota del atún rojo para el golfo de Cádiz. Así, las almadrabas de la provincia gaditana cuentan con una cuota conjunta aproximada de 1.400 toneladas para este 2026, cuando en 2025 fue de apenas 650 toneladas.