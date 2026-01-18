La provincia de Cádiz cerró diciembre con 32.559 empresas en la Seguridad Social y gana más de 500 el último mes

Archivo - Un edificio en construcción. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de diciembre de 2025 con un total de 32.559 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.382, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 103 con 250 o más asalariados, lo que suponen 366 empresas más con respecto al mismo mes de 2024 y 536 más con respecto al mes anterior, noviembre de 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 25.286 empresas pertenecen al sector servicios, de las que actualmente 7.783 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor y a reparación de vehículos de motor y motocicletas, 5.207 de hostelería, 1.928 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.668 de transporte y almacenamiento o 1.409 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 3.130 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó diciembre con 1.920 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 2.223.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 314.427 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (241.379), con 52.475 en comercio al por mayor y al por menor y en reparación de vehículos de motor y motocicletas, 46.499 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 37.409 en la hostelería o 28.707 en educación.

En el sector industria se sitúan un total de 38.081 trabajadores, de los que 31.941 pertenecen a la industria manufacturera y 5.228 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 23.187 trabajan en el sector de la construcción y 11.780 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.