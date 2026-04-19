La provincia de Cádiz cerró marzo con 32.908 empresas en la Seguridad Social, lo que suponen 526 más que hace un año

Terrazas de bares en el centro de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

CÁDIZ 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de marzo de 2026 con un total de 32.908 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.225, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 114 con 250 o más asalariados, lo que suponen 572 empresas más con respecto al mes anterior y 526 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente un total de 25.953 empresas pertenecen al sector servicios, de las que actualmente 7.115 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 3.034 de construcción, 5.608 de hostelería, 1.910 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.691 de transporte y almacenamiento, 1.457 de actividades administrativas y servicios auxiliares o 1.406 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, 3.034 pertenecen al sector de la construcción. Por su parte, el sector industria terminó enero con 1.945 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.976.

Por su parte, el total del número de trabajadores asciende a 333.237 en Cádiz, la mayoría de ellos en el sector servicios (257.524), con 48.273 en comercio al por mayor y al por menor, 44.602 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 45.409 en la hostelería, 39.114 en educación o 25.783 en actividades administrativas y servicios auxiliares.

En el sector industria se sitúan un total de 39.303 trabajadores, de los que 32.962 pertenecen a la industria manufacturera y 5.253 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 24.347 trabajan en el sector de la construcción y 12.063 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.