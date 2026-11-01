La provincia de Cádiz registró la creación de 133 nuevas sociedades mercantiles en septiembre, 15 más que en agosto

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CÁDIZ 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de septiembre en 133, 15 más que las registradas en el mes anterior, agosto, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, septiembre de 2025, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 155 empresas, 22 más que este año. En cuanto a la extinción de empresas, en septiembre año fueron un total de 25 sociedades, por 18 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el noveno mes del año, con un capital suscrito de 3.403.804 euros, todas menos una fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 17 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 23 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias'; 11 en 'Servicios de comidas y bebidas'; 11 a 'Comercio al por mayor'; 11 en 'Actividades de construcción especializada'; nueve en 'Construcción de edificios'; seis en 'Actividades sanitarias'; y tres en 'Educación', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.