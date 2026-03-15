La provincia de Cádiz registró la creación de 180 nuevas sociedades mercantiles en enero, 56 menos que el mes anterior

Archivo - Mercado de abasto de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de enero en 180, 56 menos que las registradas en el mes anterior, diciembre de 2025, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, enero de 2025, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 185 empresas, cinco más que en este 2026. En cuanto a la extinción de empresas, en enero de este año fueron un total de 66 sociedades, por 49 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el primer mes del año, con un capital suscrito de 10.177.520 euros, la mayoría, a excepción de una, fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 51 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 30 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 21 en 'Actividades Inmobiliarias'; 15 en 'Comercio al por mayor'; 11 en 'Construcción de edificios'; y siete en 'Actividades administrativas de oficina y otras actividades auxiliares a las empresas', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.