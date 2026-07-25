La provincia de Cádiz registró la creación de 182 nuevas sociedades mercantiles en junio, 23 menos que el mes anterior

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CÁDIZ 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de junio en 182, 23 menos que las registradas en el mes anterior, mayo, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, junio de 2025, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 219 empresas, 37 más que en este 2026. En cuanto a la extinción de empresas, en junio de este año fueron un total de 50 sociedades, por 43 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el sexto mes del año, con un capital suscrito de 5.208.386 euros, todas fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 47 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 28 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 24 en 'Actividades inmobiliarias', lo que supone la mitad que el mes anterior; diez a 'Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones'; nueve en 'Actividades de construcción especializada'; ocho en 'Comercio al por menor'; y ocho en 'Construcción de edificios', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.