La provincia de Cádiz registró el mes de febrero más cálido de Andalucía con 15,2 grados de temperatura media

Archivo - Calle del centro histórico de Jerez de la Frontera. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media de la provincia de Cádiz el pasado mes de febrero fue de 15,2 grados centígrados, lo que supuso la temperatura media más alta de Andalucía, siendo considerado con un carácter térmico de muy cálido por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según el resumen climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología, recogido por Europa Press, la temperatura de Cádiz fue muy similar a la del mismo mes del año anterior, cuando se registraron 15 grados, siendo considerado también por la Aemet como un mes muy cálido y siendo también Cádiz la provincia que registró la temperatura media más alta de Andalucía.

En este febrero de 2026 por detrás de Cádiz, como segunda de Andalucía, fueron las provincias de Málaga y Sevilla, con 14,5 grados, las que registraron las temperaturas más altas, mientras que Jaén (12,3) y Granada (10,8) fueron las más bajas, aunque también fue considerado un mes muy cálido.

Según la Aemet, el mes de febrero, en cuanto a temperatura ha tenido un carácter muy cálido en Andalucía, con una temperatura media de 11,9 grados, 2,1 grados por encima del promedio, siendo el octavos mes de febrero más cálido desde 1961.

Comparativamente con Cádiz, esto supone que la provincia se situó en febrero de 2026 por encima de la media de la comunidad autónoma en algo más de tres grados, tal y como pasó en los meses anteriores desde noviembre y diciembre de 2025.