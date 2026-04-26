El PSOE de Cádiz asegura que el modelo de negocio de la vivienda en la provincia "prioriza el beneficio privado"

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, ha criticado la política de vivienda de la Junta de Andalucía en la capital gaditana, centrándose en la promoción de 207 viviendas en el barrio de Puntales, calificándolo como "un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado sobre el interés público".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Torres ha desglosado los precios de estas supuestas viviendas protegidas, calificándolos de "abusivos y totalmente alejados de la realidad salarial de la ciudad".

"Estamos hablando de que viviendas de un solo dormitorio, con menos de 50 metros cuadrados, salen a la venta por 216.700 euros (197.000euro + IVA). Si nos vamos a las viviendas de mayor tamaño, el precio escala hasta los 320.100 euros (291.000euro + IVA)", ha detallado el portavoz.

"¿Qué familia trabajadora de Cádiz puede acceder a una VPO de más de 320.000 euros? Es una mofa a los ciudadanos que se use suelo público para construir 200 viviendas para ricos y millonarios mientras solo se destinan siete para alquiler social a través de Procasa", ha aseverado Torres.

En esta línea, Torres ha alertado esos "elevados precios, lejos de ser una solución" para los jóvenes y familias con dificultades, contribuyen a la escalada de precios en la ciudad. "Y mientras tanto, Bruno García actúa como un disciplinado militante del PP en lugar de como el alcalde de Cádiz, permitiendo que la Junta utilice Cadiz como un cajero autómatico", ha emitido.

Al hilo, el portavoz ha concretado que este solar situado en la avenida de la Ilustración fue adquirido por la constructora encargada de la obra por 6,2 millones de euros, "la Junta ha embolsado esa cantidad a costa de un solar de Cádiz pero nadie sabe si algún euro de esa partida se invertirá en nuestra ciudad", ha advertido.

Para el portavoz socialista, Bruno García no está haciendo nada nuevo, sino repitiendo la estrategia de Teófila Martínez que ha provocado una sangría demográfica en las últimas décadas. "Hay que recordar que en los 20 años anteriores del PP gobernando nuestra ciudad se perdieron más de 30.000 habitantes, lo que da una media de 1.500 habitantes al año, algo absolutamente insoportable", ha incidido Torres.

En último lugar, el portavoz ha reiterado que es "absolutamente escandaloso" que en una promoción de esta envergadura el retorno social sea de apenas el tres por ciento del total, con solo siete viviendas de alquiler social.

"Las 207 viviendas de Puntales deberían ser una oportunidad para que 207 familias se quedasen en su ciudad con precios justos" ha precisado, al tiempo que ha añadido que, "en cambio, se han convertido en un ejemplo de desigualdad y demuestra una vez más como Bruno García prioriza siempre los intereses privados, en ocasiones a los bancos o como es en este caso a las constructoras, por delante de los intereses de los gaditanos", ha concluido el portavoz.