PSOE de Cádiz llega "preparado" a las elecciones andaluzas a la espera de elegir su cabeza de lista

Archivo - La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, escucha al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en una reunión de la Comisión Ejecutiva Regional en El Puerto de Santa María (Cádiz). - PSOE DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha asegurado este martes por la tarde que su partido está "preparado" para concurrir a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo "desde enero de 2025", cuando se eligió a María Jesús Montero como candidata a la Junta, y que en este tiempo han andado un camino en el que han elaborado "proyectos" para Andalucía y para Cádiz, aunque pendientes aún de elegir la lista que los socialistas presentarán por Cádiz, y que en 2022 lideraba Irene García.

"Tenemos proyectos, sabemos qué es lo que necesita Andalucía y vamos a plantear el que en esa lista del PSOE de Cádiz vengan mujeres y hombres capaces de defender ese proyecto en nuestra tierra", ha declarado Ruiz Boix a los medios, asegurando que se escogerán a "los más preparados y más capacitados para defender los servicios públicos".

Aunque ha afeado al presidente andaluz, Juanma Moreno (PP), que haya convocado con un margen de 54 días para los comicios "para teóricamente no dar tiempo a las otras fuerzas políticas", ha reiterado que el PSOE de Andalucía "viene trabajando desde enero del 2025".

Sobre cuando se conocerá esa lista para la provincia de Cádiz, el secretario general de los socialistas ha avanzado que el viernes hay convocada una ejecutiva regional, en la que se va a establecer el calendario para la elección de los representantes de las mujeres y hombres del PSOE de Cádiz y del resto de las provincias andaluza, sin dejar entrever posibles nombres.

Juan Carlos Ruiz Boix ha defendido que el PSOE de Andalucía "sale con un proyecto fuerte" a estas próximas elecciones y con la candidata "más preparada, con más capacidad y con una vocación de servicio público" atestiguada por "los más de 30 años de dedicación" en cargos en la Junta como consejera de Sanidad y de Hacienda, o ahora como ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, ha mostrado su convencimiento de que con María Jesús Montero a la cabeza "no sólo vamos a conseguir tres escaños en la provincia de Cádiz" sino que "vamos a ganar las elecciones en Andalucía", aspirando a sumar "lo más próximo a los 55 parlamentarios andaluces", que le permitiría al PSOE contar con un gobierno con mayoría absoluta como el que tiene ahora el PP de Juanma Moreno y así "cumplir la totalidad de nuestro programa electoral". "Ese es el reto y ese es el objetivo", ha afirmado.

El secretario general ha cuestionado también que Moreno "no diera la cara" el pasado viernes en la firma del convenio por los suelos del futuro hospital de Cádiz, al que acudió María Jesús Montero como representante del Gobierno y Antonio Sanz, como consejero de Sanidad, y afeándole que un día después presentase este proyecto en la Delegación de la Junta en la provincia "sin gratitud hacia el Gobierno de España, que ponía a disposición el suelo", y sin invitar a los agentes públicos implicados.

Un acto "únicamente para los militantes y dirigentes del Partido Popular, que vinieron a aplaudir al señor Moreno en lo que fue un circo, en este caso, en el que había de todo, equilibristas, domadores y había, creo que hasta gente que venía únicamente para tratar de sonreírle", ha criticado.

A este respecto, ha recordado que Zona Franca ha cedido de forma gratuita un suelo público "que tiene un valor de 12 millones de euros y que pone el Gobierno de España a disposición de que se cumpla el compromiso electoral de Moreno" sobre este segundo hospital para la capital gaditana, lamentando que "después de siete años --Moreno-- tiene una hoja en blanco con la ciudad de Cádiz y con la sanidad pública en la provincia".

"No sé si Moreno no quiso salir de la foto con su adversario principal --Montero-- en las próximas elecciones andaluzas el pasado viernes, pero haría bien en apuntarse desde ya a los próximos debates electorales porque es importante que el actual presidente de la Junta confronte su proyecto de seguir con las privatizaciones", ha recomendado Ruiz Boix al hablar de la sanidad, la educación y la dependencia, entre otras cuestiones de políticas públicas.

De esta manera, ha defendido que desde el PSOE de Cádiz se comprometen a trabajar para hacer llegar el proyecto de María Jesús Montero a la ciudadanía, "una líder comprometida con lo público, que tiene experiencia en la gestión pública, que sabe de lo que habla cuando habla de la gestión sanitaria", asegurando que "es el tiempo de que se confronten los dos proyectos, el de la privatización, el de los recortes o el de regresar a una apuesta de un servicio público de calidad".