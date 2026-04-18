El PSOE de Cádiz reivindica el apoyo del Gobierno al campo andaluz y propone una Estrategia de la Ganadería Extensiva

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y candidato al Parlamento de Andalucía, Juan Cornejo, ha visitado la Feria del Ganado de Vejer acompañado por el alcalde de la localidad, Antonio González, y miembros del equipo de Gobierno municipal. - PSOE DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y candidato al Parlamento de Andalucía, Juan Cornejo, ha visitado la Feria del Ganado de Vejer de la Frontera (Cádiz) acompañado por el alcalde de la localidad, Antonio González, y miembros del equipo de Gobierno municipal. Durante el recorrido donde ha conversado con profesionales del sector, Cornejo ha contrastado el "compromiso con hechos y recursos" del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la "falta de pulso y los errores en la gestión de ayudas" de la Administración autonómica, destacando medidas como la "rebaja fiscal histórica" para el campo y el "apoyo decidido al relevo generacional".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Cornejo ha tenido ocasión de explicar las medidas que la candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, incluye en su programa electoral como la apuesta por la Ganadería Extensiva con la que sería la primera Estrategia Andaluza de la Ganadería Extensiva, que contempla una inversión de 457 millones de euros entre 2026 y 2030 para fomentar la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de este modelo productivo.

Para incidir también en el relevo generacional e innovación, según ha apuntado, "la estrategia busca incorporar tecnologías compatibles con el bienestar animal, así como mejorar la cadena de valor con medidas para fortalecer la comercialización de los productos ganaderos andaluces como hemos visto que funciona en la Feria de Queso de Villaluenga".

Por su parte, el candidato socialista ha insistido en que también es "muy importante" la mejora de los servicios públicos en el medio rural, entendiendo que la actividad ganadera requiere un entorno rural con calidad de vida para subsistir. En cuanto a la sanidad animal, desde el PSOE-A se plantea el respaldo ante crisis sanitarias como la lengua azul, con el objetivo de "agilizar ayudas directas a la modernización y competitividad de las explotaciones".

Durante su recorrido por las casetas de la feria, el secretario de Organización ha podido testificar el "amplio respaldo social" al proyecto liderado por Antonio González. "El aprecio que recibe el alcalde en cada rincón de esta feria no es casualidad; es el resultado de una gestión seria, cercana y que resuelve problemas", ha indicado", ha aseverado.

"Como ejemplo de esta eficacia, Cornejo ha citado la gestión de las ayudas por los temporales, que ya han sido percibidas por la totalidad de los afectados en el municipio", ha apostillado, al tiempo que ha concretado que "mientras otras administraciones se enredan en burocracia, aquí hay un alcalde que actúa y un equipo que cumple. Hay alcalde para rato".

Finalmente, el dirigente socialista ha instado a la ciudadanía a confiar en el modelo de progreso que representa el PSOE, "un modelo que invierte en las personas, que protege a sus ganaderos con millones de euros en el BOE y no con discursos vacíos, y que demuestra, con alcaldes como Antonio González, que otra forma de gobernar para la mayoría es posible".