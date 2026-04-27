El PSOE denuncia el "abandono" de Barbate (Cádiz) y acusa al PP de "humo, fotos y promesas vacías"

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y candidato número uno al Parlamento de Andalucía, Juan Cornejo, junto al portavoz municipal socialista, Javier Rodríguez, y la diputada provincial Mari Loli Varo. - PSOE CÁDIZ

BARBATE (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y candidato número uno al Parlamento de Andalucía, Juan Cornejo, ha participado este lunes en Barbate junto al portavoz municipal socialista, Javier Rodríguez, y la diputada provincial Mari Loli Varo en un acto público en el que han analizado el "estado de abandono" al que la Junta de Andalucía tiene sometido al municipio y han denunciado la estrategia de "humo, fotos y promesas vacías" del PP.

En este contexto, el cabeza de lista de los socialistas ha manifestado que "tenemos que modernizarnos, digitalizarnos, mirar al futuro, tener nuevos planes, pero siempre sabiendo de dónde venimos, reconociendo a las personas que han estado antes que nosotros defendiendo al PSOE". Además, ha valorado que este encuentro "reconoce el trabajo que han hecho en un municipio complicado pero bonito como es Barbate".

Cornejo se ha referido a la reciente visita del número uno del PP por Cádiz al Parlamento andaluz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, criticando que "vienen campaña tras campaña a anunciar lo mismo: la residencia de mayores, el centro de salud, las viviendas públicas". En este sentido, ha añadido que "vinieron en 2018, volvieron en 2022 y ahora en 2026 repiten el mismo guion", lamentando que, pese a contar con mayoría absoluta, "no se les cae la cara de vergüenza de venir a 20 días de unas elecciones a prometer lo que no han hecho en ocho años".

Para el socialista, se trata de una "tomadura de pelo" a los gaditanos que el PSOE, ha asegurado, "no va a permitir". El dirigente socialista ha aportado datos para cuestionar la gestión del PP, afirmando que "han destrozado la dependencia", pasando de 200 días de lista de espera hace ocho años a 600 en la actualidad. Además, ha denunciado el recorte de "3.000 aulas públicas en Andalucía, 700 de ellas en la provincia de Cádiz, muchas en barrios trabajadores".

Además, Cornejo ha señalado que el modelo de Moreno responde al "desmantelamiento de lo público para favorecer a la privada", frente a un PSOE que, según ha defendido, "mira a los ojos a la gente y defiende la igualdad de todos los ciudadanos, independientemente de su bolsillo".

Por su parte, el portavoz municipal, Javier Rodríguez, ha lamentado que "el PP solo se acuerda de Barbate para pedir el voto y no para resolver problemas estructurales". "Estamos cansados de mentiras", ha afirmado, señalando que cada visita de Sanz repite "los mismos anuncios: el plan de funcionalidad y el nuevo centro de salud", mientras que, a su juicio, la realidad es que "el único que defiende a Barbate es el PSOE".

En este sentido, ha criticado que no se hable de cuestiones como "la privatización del puerto, las carreteras, la falta de vivienda de protección oficial o la ausencia de una ITV en la Janda, pese a los compromisos del PP". "Ni existe ni la tenemos", ha añadido.

Por último, Rodríguez ha puesto en valor la labor fiscalizadora de su grupo, destacando el trabajo de Mari Loli Varo en la defensa de los servicios públicos del puerto frente a los intentos de "privatización" por parte de la Junta. "Nos duele la gente humilde, la que lleva dos años esperando una ayuda a la dependencia", ha señalado, subrayando que su prioridad es "mejorar la calidad de vida de los barbateños con hechos y no con promesas vacías de un PP que solo busca el negocio en lo público".