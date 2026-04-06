El PSOE urge a la Junta a desbloquear los fondos europeos para la recuperación integral de la Bahía de Cádiz

El eurodiputado del PSOE, César Luena, en la Salina de San Vicente en San Fernando. - PSOE

CÁDIZ 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSOE y miembro de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, César Luena, ha visitado la Salina de San Vicente en San Fernando (Cádiz), donde ha analizado el impacto ambiental y económico que sufren las salinas y esteros de la zona, subrayando la necesidad urgente de una coordinación institucional liderada por la administración competente. Así, ha pedido a la Junta desbloquear los fondos europeos para la recuperación integral de la Bahía de Cádiz.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Luena ha vinculado la situación local con el contexto político en Bruselas, asegurando que "las políticas medioambientales están sufriendo un retroceso debido a la alianza entre el PP y grupos de extrema derecha". "Estamos en un momento muy complicado, hace dos años aprobamos la Ley de Restauración de la Naturaleza, una herramienta sin la cual los proyectos que se necesitan aquí en la Bahía de Cádiz serían imposibles y sin embargo, vemos cómo desde algunas comunidades autónomas, como la Junta de Andalucía, se está boicoteando el Plan Nacional de Restauración", ha afirmado.

El eurodiputado ha insistido en que "no es momento de debilitar, sino de reforzar las políticas de sostenibilidad". "Quienes dicen que el cambio climático es una exageración deberían venir aquí y ver la realidad de no proteger la biodiversidad", ha manifestado.

Luena ha destacado que existen hasta cinco vías de financiación europea disponibles para la Bahía, como el programa LIFE, los fondos Feder, el Fondo Marítimo, Pesquero y Acuícola, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y el propio Plan de Restauración. "Yo estoy aquí para dar la cara y mediar ante la Comisión Europea, pero mi papel será siempre secundario si quien tiene la competencia exclusiva, que es la Junta de Andalucía, no aprieta el botón", ha manifestado el dirigente socialista, que ha añadido que "se necesita un plan integral de rehabilitación, pero la administración autonómica ya está tardando en demostrar su compromiso".

Por su parte, María Colón, presidenta de la Asociación Bahía de Cádiz, ha agradecido la presencia del dirigente del PSOE y ha manifestado que el entorno de la Bahía se encuentra actualmente "infrautilizado" y que su recuperación "no puede recaer sobre una sola espalda". "Exigimos a las administraciones públicas un compromiso colectivo, aquí intervienen Costas, la Junta, los Ayuntamientos y el Parque Natural y todos tienen algo que decir", ha afirmado.