El Puerto (Cádiz) destaca la labor de la Policía Nacional en la entrega de medallas de la Asociación Santo Ángel

Entrega de medallas y distinciones 2026 de la la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de El Puerto. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Seguridad y Policía Local, Jesús Garay, ha asistido este viernes al acto institucional y solemne organizado por la Asociación Santo Ángel de la Policía Nacional de la localidad.

La gala de entrega de medallas y distinciones 2026 ha reunido a una amplia representación de la Policía Nacional, encabezada por el comisario local Rafael Ruiz, junto a miembros de la junta directiva de la asociación, mandos policiales, agentes de distintas unidades y representantes institucionales, según ha informado el Consistorio en una nota.

La ceremonia ha comenzado con un emotivo homenaje a los compañeros fallecidos durante el último año, en el que se ha recordado especialmente a Fernando Postigo Gómez, Milagros Butrón Chávez y Antonio Colorado Domínguez, así como a los dos agentes de la Guardia Civil de Huelva asesinados en acto de servicio durante una operación contra el narcotráfico en las costas onubenses.

Durante su intervención, Beardo ha trasladado "todo el cariño y apoyo de El Puerto a sus familias, compañeros y amigos", subrayando que "su valentía y sacrificio permanecerán siempre en nuestra memoria". Ha dedicado un recuerdo especial a Jerónimo y Germán, los dos guardias civiles asesinados mientras combatían el narcotráfico en las costas de Huelva, en un operativo en el que resultaron heridos otros dos agentes, a quienes ha deseado una pronta recuperación. Asimismo, ha puesto en valor el ejemplo de Luisa, guardia civil, mujer y compañera de Germán, de quien ha afirmado que "nos ha dado una lección que no podemos olvidar".

El acto ha servido también para reconocer trayectorias profesionales y actuaciones destacadas mediante la entrega de medallas y diplomas honoríficos a miembros de distintas unidades policiales y entidades colaboradoras, entre ellas la Brigada Central de Estupefacientes, la UDEV de El Puerto de Santa María, el Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a agentes y colaboradores distinguidos por su compromiso y dedicación ejemplar.

La Asociación Santo Ángel ha destacado igualmente su labor social y solidaria, con iniciativas como las visitas de los Reyes Magos a hospitales y centros asistenciales, llevando ilusión y esperanza a niños y mayores de distintas localidades.

El acto ha concluido con un homenaje audiovisual que ha repasado algunas de las intervenciones más relevantes de la Policía Nacional en la ciudad, subrayando su compromiso constante con la seguridad ciudadana, la cercanía y la atención a las personas más vulnerables.

Beardo ha felicitado a todos los galardonados y ha agradecido "la enorme labor policial, humana y solidaria de quienes trabajan cada día por cuidar de los demás con entrega y vocación de servicio", destacando además el papel de la Asociación Santo Ángel como puente entre la Policía Nacional y la sociedad, fomentando valores de compañerismo, solidaridad y servicio público.