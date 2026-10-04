El Puerto (Cádiz) inaugura la nueva sede de la Asociación Humanitaria Portuense del Cáncer

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, inaugura la nueva sede de la Asociación Humanitaria Portuense del Cáncer. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado de la teniente de alcalde de Patrimonio, Marta Rodríguez, ha inaugurado la nueva sede de la Asociación Humanitaria Portuense del Cáncer, ubicada en la nave municipal de la calle Pantano, en el Polígono de Las Salinas.

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento portuense, se ha detallado que el primer edil, acompañado por la presidenta de la Asociación, Antonia Calvo, y el resto de familia que la conforman, ha visitado las nuevas instalaciones y ha conocido de primera mano el trabajo que desarrolla la asociación, que actualmente presta atención a 190 pacientes, "ofreciendo un acompañamiento integral tanto a las personas que atraviesan un proceso oncológico como a sus familiares".

En este sentido, la nueva sede, que han acondicionado, permitirá a la entidad "continuar desarrollando terapias y servicios fundamentales como fisioterapia, apoyo psicológico para pacientes y familiares y distintas actividades de acompañamiento y atención integral, en un espacio más adecuado para el desarrollo de su labor".

Beardo ha destacado que para el Consistorio "era prioridad y esencial que una asociación de estas características que cuida de personas y que realiza una labor tan importante en nuestra ciudad tuviera un espacio digno y adecuado desde el que seguir acompañando a quienes más lo necesitan".

En esta línea, el regidor se ha comprometido a "seguir mejorando" este espacio, en concreto, con la climatización del local, y una subvención de 6.000 euros que se incluirá en el próximo presupuesto municipal para "apoyar su actividad como muestra de agradecimiento a una asociación que, con su trabajo diario, hace de El Puerto una ciudad más humana", ha señalado.

Además, el alcalde ha valorado el papel de la asociación, trabajadores y voluntarios resaltando que "detrás de cada una de ellas hay personas que dedican su tiempo y su esfuerzo a ayudar a los demás, y desde el Ayuntamiento tenemos que estar a su lado y facilitarles, dentro de nuestras posibilidades, los medios y los espacios que necesitan para seguir creciendo".

Al mismo tiempo, ha subrayado también el "esfuerzo y compromiso tanto de la junta directiva como del voluntariado", a quienes ha definido como "un pilar fundamental en el acompañamiento y recuperación de las personas afectadas por esta enfermedad".

Por su parte, la presidenta de la Asociación, ha agradecido al Ayuntamiento y a Germán Beardo "la oportunidad que supone la cesión de este nuevo local, que les permitirá continuar desarrollando su trabajo y seguir ofreciendo los servicios y la atención necesarios a todas las personas que lo necesitan".

La nueva sede forma parte del proceso de redistribución y optimización de la nave municipal de la calle Pantano, que "permite que diferentes entidades puedan compartir este espacio y desarrollar desde allí sus respectivos proyectos". Junto a la Asociación Humanitaria Portuense del Cáncer, el inmueble acoge también a la Asociación de la Cantera de Carnaval de El Puerto de Santa María y a ADRA.

El Ayuntamiento ha puntualizado que la cesión de estos espacios municipales "responde al compromiso de seguir poniendo el patrimonio público al servicio de la ciudadanía y de apoyar al tejido asociativo local, que desempeña una función esencial en los ámbitos social, asistencial y cultural".

En contexto, la Sede Humanitaria Portuense del Cáncer, fue fundada en 1995 y se mantiene como una asociación sin ánimo de lucro. Su objetivo es "mejorar la calidad de vida de personas adultas afectadas por cáncer, centrándose en la recuperación funcional tras intervenciones quirúrgicas o tratamientos oncológicos".

Actualmente, cuenta con cuatro profesionales y seis voluntarias, ofreciendo a los pacientes servicios como drenaje linfático manual, presoterapia, rehabilitación, pilates terapéutico y terapia de grupo, con la finalidad de "favorecer tanto la recuperación física como el bienestar emocional".

"Queremos que los espacios municipales tengan vida, que sean útiles y que sirvan para mejorar la calidad de vida de todos los portuenses, sin dejar a nadie atrás. Esta sede es un buen ejemplo de ello", ha concluido el alcalde.