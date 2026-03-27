Puerto Real (Cádiz) planifica nuevas acciones de prevención de incendios en el pinar de Las Canteras

Archivo - Vista del parque de las Canteras tras el incendio declarado en Puerto Real en agosto del 2023. ARCHIVO. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

PUERTO REAL (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha mantenido una reunión de seguimiento del pinar de Las Canteras, que se vio afectado por un grave incendio en agosto de 2023, con representantes de Ecologistas en Acción, Agaden y la Asociación El Pulmón de la Bahía, junto al personal técnico municipal del área de Medio Ambiente, con quien ha abordado actuaciones de prevención de incendios y de conservación y educación ambiental de cara al próximo verano.

Durante la reunión se han revisado los trabajos de riego y mantenimiento, la planificación de las reforestaciones previstas para el otoño y la ampliación de las actividades educativas, con talleres dedicados a las semillas, la fauna y la flora, el efecto del fuego en el ecosistema o la instalación de casetas nido, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

También se ha acordado hacer un seguimiento específico de las zonas de orquídeas y de los orquidearios, así como continuar con las labores de erradicación de especies invasoras, los trabajos de escarde y el aporte de biotriturado y acolchado en los alcorques.

El Ayuntamiento y los colectivos han abordado además la previsión de materiales y herramientas necesarias para la próxima campaña de reforestación y la organización de una nueva jornada de Las Canteras, con un enfoque participativo que mantenga la implicación vecinal en la conservación del pinar.

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, ha agradecido "el compromiso" de los colectivos voluntarios, valorando "su dedicación y constancia", que "nos permiten avanzar en la coordinación con el área de Medio Ambiente y la Junta de Andalucía para ampliar las zonas de reforestación y el seguimiento en otros rodales del pinar".

El pinar de Las Canteras se vio afectada de forma importante en agosto de 2023, cuando se declaró un incendio que tardó seis días en ser extinguido y que calcinó unas 80 hectáreas de un terreno considerado "el pulmón verde" de la Bahía de Cádiz.

Tras esto, desde el Ayuntamiento y otras administraciones se pusieron en marcha tareas de recuperación del pinar, el cual se estima que pueden pasar décadas hasta que vuelva a estar en las condiciones previas al incendio.