El Puerto de Santa María (Cádiz) presenta el cartel del Corpus Christi 2026, obra de Nuria Barrera

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, y la autora del cartel, Nuria Barrera, durante la presentación. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, acompañado del teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, representantes del Consejo de Cofradías y los hermanos mayores de las distintas hermandades de Penitencia y de Gloria, ha presentado en la tarde de este martes en la capilla del Hotel Soho Boutique Duques de Medinaceli el cartel anunciador del Corpus Christi 2026, que se celebrará el próximo 7 de junio, obra de Nuria Barrera, quien ya fue cartelista oficial de la Patrona de El Puerto de Santa María 2025 y de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2024.

Según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota, tanto el alcalde como Calleja han subrayado que "la elección de Nuria Barrera supone apostar por una artista de prestigio, que une talento, experiencia y un profundo conocimiento del sentir cofrade y mariano. Su trayectoria es garantía de una obra que emocionará y llegará al corazón de todos los portuenses".

Por su parte, Barrera ha explicado que "el cartel propone un lenguaje visual profundamente simbólico", al señalar que "presenta una ventana abierta al mar como signo de contemplación, invitando a dirigir la mirada hacia una realidad espiritual y luminosa".

"El mar y la puesta de sol crean una escena de reflexión y oración, en la que se refleja la Iglesia Prioral, transformando el paisaje en una catequesis visual del Corpus Christi y de la belleza de El Puerto", ha apostillado. Asimismo, ha señalado que "en el horizonte, el sol simboliza a Cristo como Luz del Mundo, mientras que el cáliz, las uvas, las espigas, el pan y las flores evocan la Eucaristía y el amor de Cristo hecho presencia".

Con esta obra, la autora ha afirmado que pretende que la fiesta no sea solo un anuncio, sino también "una invitación a vivir con recogimiento, a reconocer en lo visible el sentido de lo espiritual y a participar con ilusión en los actos que harán de esta edición del Corpus Christi un momento de celebración y esperanza para todos".

Licenciada en Restauración y Conservación de Obras de Arte por la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, Nuria Barrera cuenta con una amplia y reconocida trayectoria, habiendo realizado más de un centenar de carteles para distintas celebraciones religiosas y culturales de toda Andalucía, entre ellas semanas santas, coronaciones canónicas y aniversarios.

Por último, el alcalde ha querido agradecer el compromiso y la dedicación de la Concejalía de Fiestas, de la Hermandad Sacramental de los Afligidos encabezada por el hermano mayor de la Hermandad Sacramental de los Afligidos, Alejandro Fernández Galván, que también ha estado en la presentación, y del propio párroco de la Basílica Antonio Sebastián Sabido Salguero, por su esfuerzo para "engrandecer nuestras tradiciones, siempre con ilusión renovada y una participación activa que moviliza a miles de portuenses".

Desde la Concejalía de Fiestas se ultiman los preparativos para engalanar la ciudad el próximo domingo 7 de junio. La procesión partirá desde la Basílica Menor de Nuestra Señora de los Milagros al término de la Santa Misa, que dará comienzo a las 18,00 horas.

La Solemne Eucaristía de la festividad del Corpus Christi estará presidida por D. Antonio Sebastián Sabido Salguero, párroco y rector de la Basílica. A su finalización, tendrá lugar la solemne procesión del paso de la Custodia de Su Divina Majestad por las calles de la ciudad.

Asimismo, del jueves 4 al sábado 6 de junio se celebrará en la Iglesia del Convento de las Concepcionistas Franciscanas el Solemne Triduo Eucarístico en honor de Jesús Sacramentado. Los cultos comenzarán a las 19,30 horas con la Exposición y Adoración al Santísimo Sacramento, y a las 20,00 horas se celebrará la Sagrada Eucaristía, presidida por Fernando Arjona Cabrera SJ, director espiritual de la Hermandad de Los Afligidos.