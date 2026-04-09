El Puerto de Santa María (Cádiz) presenta el cartel de la Feria 2026, que se celebrará del 29 de abril al 4 de mayo

Presentación del cartel de la Feria de El Puerto 2026. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María ha celebrado este jueves la presentación oficial del cartel anunciador de la Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026, que se celebrará del 29 de abril al 4 de mayo.

El acto que ha tenido lugar en las Bodegas de Mora del Grupo Osborne y ha estado presidido por el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado por el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, así como por el consejero delegado del Grupo Osborne, Fernando Terry, y el presidente de la Fundación, Tomás Osborne, así como varios miembros del equipo de Gobierno y de la Corporación Municipal.

Durante la presentación se ha descubierto el cartel, obra del artista Fernando Vaquero Valero, y también se ha dado a conocer el diseño de la botella de Fino Quinta edición especial de esta Feria 2026, obra del artista jerezano Juan Aguilar. La noche ha contado además con la actuación de Diana Andrades y su academia, que ha contribuido a anunciar que la ciudad se prepara ya para vivir intensamente su Feria y su Preferia, que se celebrará los días 17 y 18 de abril en el Parque del Monasterio de La Victoria.

El cartel anunciador de la Feria 2026, obra del pintor sevillano Fernando Vaquero Valero y titulado 'La Feria te está esperando', se presenta como una declaración de identidad y una invitación a vivir la fiesta desde dentro. La obra muestra una escena cargada de simbolismo y elementos cotidianos, con una caseta de lona abierta que sugiere acogida y hospitalidad. En su interior, una mesa dispuesta con una copa de vino fino, un catavino y detalles gastronómicos, junto a una silla de enea vacía, refuerzan la idea de espera al visitante. Al fondo, se reconoce la portada del recinto ferial de Las Banderas, presidida por el toro de Osborne, que este año renovará su iluminación.

El conjunto se envuelve en una atmósfera que evoca el espíritu de la Feria, marcado por el encuentro, la tradición y la convivencia durante seis noches y cinco días. En las paredes de la caseta aparecen representados distintos enclaves de la ciudad, como la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos o la fuente de Las Galeras, junto a un espejo que refleja un naranjo en flor como símbolo de la llegada de la primavera.

Al fondo, una calle del recinto ferial se abre entre casetas y farolillos, sugiriendo el inicio de una nueva jornada festiva. La obra, un óleo sobre lino, incorpora además en su rotulación los colores característicos del albero y los toldos, reforzando la idea de que todo está dispuesto para la celebración.

El alcalde ha felicitado a Vaquero por su obra, destacando que "cada detalle refleja la identidad, la alegría y la tradición de la ciudad". Además, ha invitado a todos los ciudadanos "sumarse a esta Feria que se caracteriza por su hospitalidad, a pasear por sus casetas, a brindar con una copa de vino fino y a vivir desde el Recinto Ferial de Las Banderas el espíritu abierto y acogedor que nos hace únicos". "Esta Feria es de todos y para todos", ha apostillado.

FINO QUINTA 2026: HOMENAJE AL 70 ANIVERSARIO DEL TORO DE OSBORNE

Durante el acto, también se ha presentado de la botella conmemorativa Fino Quinta 2026, una edición especial del Grupo Osborne diseñada por el artista Juan Aguilar. La propuesta rinde homenaje al 70 aniversario del Toro de Osborne, creado en 1956 por el artista portuense Manuel Prieto.

La etiqueta, realizada en acuarela, recorre la evolución del toro desde sus primeras apariciones en vallas publicitarias hasta su consolidación como símbolo del paisaje español, culminando en una escena ferial en El Puerto, donde preside la portada iluminada. El diseño, que lleva el sello de Aguilar, se completa con elementos icónicos como la rosa de los vientos, las casetas y un fondo de atardecer portuense.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que esta edición marca "el inicio de una nueva andadura para la Feria de Primavera". El primer edil ha destacado el esfuerzo del Ayuntamiento para reforzar el modelo ferial, con medidas como la reducción del 50% en la tasa de caseteros y feriantes y la implantación de un nuevo diseño de casetas.

"Apoyamos a los empresarios feriantes, incentivamos su participación y conseguimos un parque de atracciones más dinámico y variado, así como una mayor implicación de colectivos y entidades", ha señalado. En este sentido, Germán Beardo ha incidido en que "el objetivo es consolidar una Feria más abierta, más participativa y más atractiva, reforzando el carácter de una de las celebraciones más emblemáticas de nuestra ciudad".

Por su parte, el teniente de alcalde de Fiestas, David Calleja, ha agradecido el trabajo del autor del cartel, destacando que ha logrado "reflejar como nadie la esencia de El Puerto, con un cartel que es, sin duda excelente y que conecta con el alma de nuestra Feria, invitando a todos a disfrutar a lo grande de la Feria 2026".

SAN SEBASTIÁN, CIUDAD INVITADA

La Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026 tendrá como ciudad invitada de honor a San Sebastián, en reconocimiento a los lazos históricos, culturales y familiares que unen a ambas localidades. Esta relación se remonta a la época de los Cargadores a Indias, cuando numerosas familias procedentes de San Sebastián se asentaron en El Puerto, dejando su huella en la arquitectura local con la construcción de casas palacio que aún se conservan.

A ello se suma un vínculo común con el mar, la tradición marinera y la devoción a San Sebastián, patrón de ambas ciudades, lo que refuerza un hermanamiento que abre nuevas oportunidades de colaboración cultural, social y económica.

Con la presentación del cartel, El Puerto inicia oficialmente la cuenta atrás para su Feria de Primavera y Fiesta del Vino Fino 2026, una edición que llega con "energías renovadas, mayor impulso institucional y el firme compromiso de seguir creciendo".