Vehículos robados en Alemania y recuperados en el puerto de Algeciras. - GUARCIA CIVIL/AGENCIA TRIBUBTARIA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria adscritos a la Unidad de Análisis de Riesgos (UAR) de la Aduana, han recuperado en el puerto de Algeciras dos vehículos de alta gama que habían sido sustraídos en Alemania y que iban a ser enviados al continente africano ocultos en el interior de un contenedor marítimo.

Según han explicado en una nota, la actuación se inició tras recibir información que apuntaba a que ambos vehículos podrían estar siendo trasladados hacia África a través de rutas marítimas procedentes de puertos del norte de Europa. Ante estos indicios, establecieron un dispositivo de vigilancia y control con el objetivo de localizar los vehículos durante su tránsito por el puerto de Algeciras.

Así, los especialistas de la Unidad Local de Análisis de Riesgos (ULAR) llevaron a cabo un exhaustivo análisis de distintas expediciones de mercancías, seleccionando varios contenedores cuyas características, origen, destino y otros indicadores de riesgo resultaban compatibles con este tipo de actividad delictiva.

Según han indicado, la investigación presentaba una especial complejidad debido al elevado volumen de contenedores que diariamente transitan por las instalaciones portuarias y a la ausencia de datos concretos que permitieran identificar con exactitud la expedición utilizada para ocultar los vehículos sustraídos.

No obstante, como resultado de las labores de análisis y control los agentes inspeccionaron diversos contenedores y lograron localizar finalmente un dos vehículo ocultos en el interior de uno de ellos que estaba preparado para continuar su traslado hacia el continente africano.

Las comprobaciones posteriores permitieron confirmar que ambos vehículos figuraban como sustraídos en Alemania y con un valor conjunto de los automóviles que supera los 450.000 euros. Los vehículos intervenidos han quedado a disposición de la autoridad mientras se realizan las gestiones necesarias para su devolución a sus legítimos propietarios.