Recuperan el mono de competición de un piloto de Superbike robado de su box en el circuito de Jerez (Cádiz)

Mono de competición de un piloto de Superbike que fue robado en el circuito de Jerez de la Frontera (Cädiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha recuperado el mono de competición de un piloto de Superbike que fue sustraído de su propio box durante la celebración del Campeonato de España de SBK en el circuito de velocidad Ángel Nieto de Jerez de la Frontera el pasado 1 de noviembre.

En una nota, la Guardia Civil ha destacado la rápida actuación de sus agentes y la colaboración con los responsables de seguridad del circuito, que fue "fundamental" para recuperar este mono tres días después del hurto.

Tras la investigación del presunto autor, éste hizo entrega voluntaria del mono de competición, valorado en más de 1.200 euros, y fue devuelto a su legítimo propietario.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de noviembre, cuando uno de los pilotos participantes en la Superbike colgó detrás del box el mono de competición que había usado durante todo el fin de semana y que estaba lavado y colgado listo para ser guardado. Cuando fueron a recogerlo, se dieron cuenta de que ya no estaba.

Tras interponer una denuncia por los hechos ocurridos, los guardias civiles del Área de Investigación de Jerez de la Frontera iniciaron inmediatamente unas investigaciones para el esclarecimiento de los hechos.

La rápida actuación fue fundamental para averiguar cómo sucedieron los hechos y para la localización e investigación tres días después del supuesto autor de los hechos, que el pasado 4 de noviembre entregó el mono robado a la Guardia Civil, siendo devuelto al piloto.