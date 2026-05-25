Recuperan las tres embarcaciones de la Armada robadas en Barbate (Cádiz) durante unas maniobras militares

Archivo - Lanchas de la Armada durante el desarrollo de una exhibición militar en la Playa del Retín de Barbate en marzo de 2025. ARCHIVO. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Policía Local de Barbate, en coordinación con la Guardia Civil de Cádiz, han recuperado las tres embarcaciones y gran parte del material que había sido sustraído días atrás al personal militar desplazado al municipio para la realización de prácticas en las inmediaciones del acuartelamiento Sierra del Retín.

Las embarcaciones robadas han sido halladas vaciadas y dobladas junto a diverso material militar también sustraído en una zona de abundante vegetación, como ha informado el Ayuntamiento de Barbate en un comunicado.

Tras tener conocimiento del posible lugar en el que se encontraba oculto el material robado, los agentes locales accedieron a la zona de manera coordinada y por distintos puntos, con el objetivo de evitar posibles vías de escape en caso de que hubiera personas relacionadas con el robo en el lugar.

Durante la intervención, desarrollada en la tarde de este pasado domingo 24 de mayo en una zona de abundante vegetación, los indicativos policiales localizaron tres motores, tres embarcaciones vacías y dobladas, material de buceo, aletas, garrafas de gasolina llenas y otros elementos vinculados a los hechos investigados.

Siguiendo las directrices del mando interviniente, los agentes aseguraron el perímetro y realizaron una batida de aproximadamente 100 metros a la redonda para comprobar si pudiera haber alguna persona escondida en la zona, sin que se produjeran detenciones en ese momento.

Posteriormente, se dio aviso a los mandos militares y a la Guardia Civil, cuerpo que se encuentra al frente de la investigación junto al Equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz. Ambas fuerzas coordinaron actuaciones en el lugar para continuar con las diligencias y averiguaciones pertinentes.

Desde la Delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento han destacado la labor realizada por los integrantes del turno de tarde de la Policía Local, así como la coordinación mantenida con el Puesto de la Guardia Civil del municipio, que asumió la custodia del material recuperado y la continuidad de la investigación.

La Guardia Civil mantiene una investigación por el robo de tres lanchas de la Armada durante unas maniobras desarrolladas esta semana en la playa de El Retín, una zona "donde se produce el alijo de toda la vida", según se apuntaba este domingo desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz (AUGC).