Representantes policiales de 12 países iberoamericanos participan en Cádiz en unas jornadas de cooperación internacional

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, en el inicio de una de las sesiones de las 'Jornadas de cooperación policial internacional', que se desarrolla en Cádiz - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CÁDIZ

CÁDIZ 14 May. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores, ha asistido al inicio de una de las sesiones de las 'Jornadas de cooperación policial internacional', que se desarrollan entre el 10 y el 16 de mayo en la provincia de Cádiz y a las que asisten representantes policiales de 12 países iberoamericanos.

Estas jornadas se enmarcan en las actividades de cooperación y proyección institucional de carácter internacional de la Guardia Civil, y reúne a altos mandos y directivos de los órganos de cooperación internacional policial de 12 países iberoamericanos, además de España, como ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota.

Entre las instituciones participantes destacan la Guardia Civil de España, junto a los cuerpos policiales y de seguridad de Chile (Carabineros y PDI), Argentina (Policía Federal y Gendarmería), Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, México, Paraguay y Panamá.

La subdelegada ha acudido al Centro de Formación y Doctrina del Semar de la Guardia Civil, con sede en el recinto de la Zona Franca de Cádiz, donde los asistentes han podido conocer las funciones y organización del Servicio Marítimo del Instituto Armado. También se ha hecho un análisis del funcionamiento y capacidades del SIVE, el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior.

Otras de las actividades de estas jornadas han consistido en la exposición de capacidades y medios de la Benemérita o la presentación de buenas prácticas en la gestión integral de grandes eventos, con una visita incluida al circuito de Jerez.

La Guardia Civil ha impulsado estas jornadas como una iniciativa "clave" de cooperación policial internacional. Así, este encuentro, promovido en colaboración con diversos cuerpos policiales iberoamericanos, tiene como objetivo central articular esfuerzos conjuntos contra el crimen organizado transnacional y reforzar los estándares de seguridad en la región.

Con esta iniciativa se reafirma la importancia de humanizar la cooperación policial, consolidando vínculos institucionales que permiten diseñar una arquitectura global de seguridad más moderna, articulada y efectiva para enfrentar los desafíos conjuntos, según se ha indicado.

El encuentro ha permitido fortalecer los vínculos de colaboración existentes entre las distintas policías de estos países, además de actualizar y potenciar los conocimientos y experiencias con profesionales de otros estados ante delitos de alto impacto social que requieren de una respuesta policial coordinada y muy especializada.

Las jornadas tienen como base la Hacienda El Rosalejo, en Villamartín, lugar de creación del Cuerpo de la Guardia Civil por el Duque de Ahumada en el año 1844, cuando se redactó en la finca el reglamento que permitió la posterior fundación de esta institución.

Según Subdelegación, la Guardia Civil desarrolla una cooperación internacional basada en el intercambio de información y de experiencias en todos los ámbitos policiales de su responsabilidad y en el perfeccionamiento de técnicas y tácticas de actuación, materializándose dicha cooperación en la gestión de visitas, formaciones, ejercicios, seminarios, intercambios y también en la Oferta Formativa de Guardia Civil para personal extranjero.