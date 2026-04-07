Rescatan a un hombre de 93 años tras caerse en un talud cerca del arroyo de la Garganta del Boyar en la Sierra de Cádiz

Archivo - Agente del Greim de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRAZALEMA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Greim, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz han rescatado en la noche del pasado lunes, 6 de abril, a un hombre de 93 años accidentado al caer por un talud en las proximidades del arroyo de la Garganta del Boyar, entre la localidad de Benamahoma y el Puerto del Boyar.

Fue el propio hijo de la víctima el que alertó al 112 de que su padre se había accidentado tras salir de su casa, en el Cortijo de los Barrancos en Grazalema, y no volver a ella, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Así, explicó que lo había localizado accidentado por una caída en un talud a una distancia de 600 metros de su cortijo, después de que saliera a buscarlo "durante horas". El hijo proporcionó la ubicación exacta donde se hallaba su padre, hasta donde se desplazaron efectivos del Greim de Ubrique y una dotación de Bomberos de esta misma localidad.

El equipo de rescate tuvo que atravesar a pie un camino "bastante abrupto" y con abundante maleza hasta llegar al lugar del accidente, siendo ya de noche y con poca visibilidad, ya que el aviso se dio a las 21,30 horas.

Una vez en el punto donde la víctima se había accidentado, se constató que estaba consciente aunque "bastante magullado", con heridas leves, débil y sin poder moverse por sus propios medios debido a la caída y a las horas que había permanecido en dicho lugar.

El Equipo Greim y la dotación de cuatro bomberos realizaron un servicio coordinado para el rescate en camilla del accidentado y su traslado a pie hasta el cortijo, donde se encontraba esperando una ambulancia del SAS para su traslado y valoración al Hospital de Villamartín.

La Guardia Civil ha señalado que en casos como estos es "fundamental" la rápida actuación de los profesionales, por lo que han lanzado un mensaje de prevención a la población, solicitando que cuando alguien se halle en una situación de estas características, se de aviso a los profesionales "lo antes posible", evitando que se compliquen las condiciones meteorológicas, las horas de rescate y, por consiguiente, que corra peligro la víctima.