Rescatan a una senderista lesionada en el sendero del arroyo de Bocaleones en Zahara de la Sierra (Cádiz)

La Guardia Civil de Cádiz evacuando a una mujer herida en el arroyo de Bocaleones, en Zahara de la Sierra (Cádiz) - GUARDIA CIVIL DE CÁDIZ

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Cádiz ha rescatado a una senderista que sufrió una lesión haciendo el sendero del arroyo de Bocaleones, en la localidad de Zahara de la Sierra, que le imposibilitaba continuar por sus propios medios.

La activación y coordinación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) permitió auxiliar a la mujer, que fue evacuada en camilla hasta el vehículo oficial y posteriormente trasladada a un centro hospitalario, ha informado la Guardia Civil en una nota.

Los hechos ocurrieron el pasado 25 de junio sobre las 14,00 horas, cuando la Central Operativa Compleja de esta Comandancia recibió el aviso de una pareja de senderistas que se encontraban haciendo el recorrido por Bocaleones, y que relataban que la mujer había sufrido una lesión que le imposibiliataba continuar la marcha.

Tras las primeras valoraciones, atenciones y con el objetivo de evitar que la situación se agravara, los agentes procedieron a la inmovilización y evacuación en camilla de la mujer herida, quien fue trasladada por sus propios familiares al centro hospitalario.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de planificar adecuadamente las rutas de senderismo, equiparse correctamente y extremar las precauciones en entornos complejos o no conocidos previamente.