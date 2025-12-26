Robles destaca la labor clave del Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota en la disuasión y defensa de la OTAN

Margarita Robles en el 'Juan Carlos I' en su visita al Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota en Rota. - MINISTERIO DE DEFENSA

ROTA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este viernes el Grupo Anfibio y de Proyección de la Flota (Grupflot), con base en Rota (Cádiz), y ha mantenido un encuentro con sus dotaciones, donde ha subrayado su labor clave en la contribución a la disuasión y defensa de la Alianza Atlántica y a la seguridad regional, en un momento caracterizado por fuertes tensiones internacionales.

Según ha indicado el Ministerio de Defensa en una nota, durante la visita, la ministra, acompañada del almirante de la Flota, José Enrique Delgado Roig y el contralmirante Antonio González-Tanago de la Lastra, comandante del Grupflot, recorrió el buque anfibio portaeronaves 'Juan Carlos I', recientemente modernizado, donde ha recibido un punto de situación sobre el despliegue del Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo', la principal actividad del grupo durante 2025.

En este sentido, ha señalado que este despliegue combina capacidades anfibias, de escolta, logísticas y de fuerza de desembarco, mostrando la preparación operativa de la Armada y su capacidad para liderar fuerzas expedicionarias.

Robles ha destacado que, mediante este despliegue, la Armada y, concretamente, el Grupflot, refuerzan el compromiso de España con la paz y la seguridad, fortalecen la cooperación internacional y la seguridad marítima, y se sitúan a la cabeza de los aliados en el ámbito marítimo. "La Armada es en este momento un ejemplo de compromiso, profesionalidad y de eficacia en el marco de la OTAN", ha recalcado.

El Ministerio de Defensa ha recordado que el Grupflot está compuesto por el 'Juan Carlos I', los buques de asalto anfibio 'Galicia' y 'Castilla', las embarcaciones del Grupo Naval de Playa y un Estado Mayor operativo. La reciente modernización del 'Juan Carlos I' consolida su posición como unidad estratégica para la proyección del poder naval y pieza clave en el marco internacional.

DESPLIEGUE INTERNACIONAL 2025 Y PREVISIÓN PARA 2026

A lo largo de 2025, integrado en el Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo', el Grupflot ha realizado un despliegue de 125 días distribuidos en tres fases.

Asimismo, el Ministerio ha señalado que para 2026 se prevé estructurar el despliegue en dos fases. En la primera, lo hará en la costa este de Estados Unidos, participando en el ejercicio multinacional 'Fleetex', mientras que en la segunda fase realizará despliegue en el Mediterráneo, con previsión de participación en la operación de Vigilancia Reforzada de la OTAN Neptune Strike.

Además, el Grupflot participa en ejercicios anfibios a nivel nacional e internacional, como el 'Flotex', principal ejercicio organizado por la Armada, y 'Steadfast Dart', reforzando la interoperabilidad con aliados y la preparación de sus unidades.