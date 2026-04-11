Rubén Puerto inicia el lunes su reto de correr más de 200 kilómetros en Cádiz y Huelva por el daño cerebral adquirido

El corredor Rubén Puerto durante la presentación del reto solidario que va a iniciar desde Cádiz, en el Ayuntamiento de esta localidad. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El corredor jerezano Rubén Puerto va a iniciar este próximo lunes 13 de abril la primera de las siete etapas que le llevarán a recorrer 200 kilómetros por las provincias de Cádiz y Huelva, con el objetivo de visibilizar la labor que realiza la Asociación de daño cerebral adquirido de Cádiz (Adacca) y sensibilizar a la sociedad sobre el impacto de esta lesión en las personas afectadas y sus familias.

Poco antes de que arranque este reto solidario, Rubén Puerto ha contado a Europa Press que estas horas están siendo "frenéticas" pero que tienen "todo a punto" a falta de concretar "pequeños asuntos que se puedan dar tanto en el inicio como en el durante de las primeras etapas".

Pese a la cercanía, ha asegurado tener "cero nervios" y que "el mayor sentimiento que tiene ahora" es el de "empezar a correr y disfrutar de todo este reto con los que más quiero y quieran compartir kilómetros juntos a mí". "A estas alturas de la semana voy visualizando cada llegada de cada unas de las etapas, forma parte de la ilusión y el trabajo que hay detrás", ha expresando, añadiendo que "a sabiendas que en algún momento del reto llegará el tramo chungo, tanto de mente como de piernas", sabe bien qué camino y cartas tomar.

Rubén Puerto ha trasladado un mensaje para todos, en el que ha manifestado que "si las cosas se hacen desde el corazón, la ilusión y la esperanza todo sale", y que esto, su reto, "saldrá".

SIETE DÍAS COMENZANDO DESDE CÁDIZ

Durante siete días, el deportista gaditano completará un recorrido que comenzará a las 10,30 horas de este lunes desde la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz y que llegará hasta Villablanca, ya en la provincia de Huelva, pasando en su camino por las localidades gaditanas de Puerto Real, Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda, además de las onubenses, Matalascañas, Mazagón y Aljaraque.

El origen de este proyecto personal hay que buscarlo en 2024, cuando su suegro fue víctima de un accidente fortuito que le ocasionó un traumatismo craneoencefálico. Esta tragedia le permitió conocer la realidad de lo que esta lesión provoca una vez acaba el periodo hospitalario.

La labor de Adacca con pacientes y familiares la conoció gracias a un folleto que llegó a sus manos mientras su suegro estaba ingresado en el hospital, algo que le sorprendió teniendo en cuenta que hoy día lo digital predomina y es la vía preferente para obtener información y nuevos conocimientos.

Su intención ahora con este reto, que ha trabajado desde aquel episodio familiar para ponerlo en marcha, es dar a conocer esta asociación, que se sepa que es "un recurso que está a la mano" de quienes pueden llegar a sufrir algún día esta dolencia.

"Se pierde un poco la esperanza y el rumbo después de estos accidentes y nadie estamos exentos", ha reconocido, poniendo el foco en que "la gente no es consciente de que o te da un ictus o te das un golpe" que pueda generar un daño cerebral adquirido como le pasó a su suegro. "Nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento", ha aseverado.

La primera etapa de este reto es este lunes 13 de abril, e irá recorriendo una media de 30 kilómetros diarios hasta llegar el próximo 19 de abril a la meta, en Villablanca, localidad natal de su suegro, la persona que le hizo conocer a Adacca y comprender la complejidad de esta lesión.

Antes, el 16 de abril cubrirá el tramo desde la localidad sanluqueña con Matalascañas (Huelva) salvando una parte de la misma con las barcazas que cruzan hacia el Parque Nacional de Doñana.

Cada etapa tendrá una duración estimada mínima de tres horas, con llegadas previstas aproximadamente entre las 13,00 horas, lo que permitirá que instituciones y ciudadanía puedan acompañar simbólicamente al corredor en los distintos municipios a los que se van a llegar con su reto.

Además de los más de 200 kilómetros que va a completar en siete días, entre el 13 y el 19 de abril, el reto busca también ayudar a recaudar fondos para la atención que presta esta asociación en la provincia de Cádiz y que necesita de recursos materiales para ello.

El reto cuenta con la colaboración de Adacca Cádiz y el C.D. Maratón Puerto Real, del que es miembro Rubén Puerto.

En una reciente presentación en la ciudad de Cádiz, donde comienza este reto, la concejala de Igualdad, Virginia Martín, destacó "el carácter solidario" de una prueba que "busca sobre todo dar visibilidad a un problema que sufren muchas personas y muchas familias", por lo que agradecía que se hubiera contado con Cádiz para ser partícipe "de esta bonita iniciativa".

Además, la presidenta de Adacca Cádiz, Ana María Pérez, apuntaba que con este desafío se quiere "implicar a la sociedad y a las instituciones para dar visibilidad al daño cerebral adquirido y a las personas que conviven con esta realidad".