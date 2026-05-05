San Fernando (Cádiz) acoge este mes el Campeonato de España de Baloncesto Cadete Femenino con 32 equipos nacionales

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, y el representante de la Federación Española de Baloncesto y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza, Adolfo Magrañal, en rueda de prensa - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de San Fernando volverá a situarse en el punto de mira del baloncesto nacional con la celebración del Campeonato de España de Baloncesto Cadete Femenino, que tendrá lugar del 17 al 23 de mayo, y que supondrá la llegada de más de 600 personas entre jugadoras, técnicos y personal de organización, a las que se sumará un importante número de familiares, acompañantes y aficionados.

En total serán 32 los equipos procedentes de toda España que competirán por el título nacional, disputando sus encuentros en los pabellones de Bahía Sur, El Parque y Enrique Márquez, ha indicado el Ayuntamiento de San Fernando en una nota.

El nivel competitivo está garantizado con la participación de algunos de los clubes más destacados del panorama nacional, entre los que se encuentran Valencia Basket, Joventut de Badalona, Spar Gran Canaria, Inverse CB Santfeliuenc, Casademont Zaragoza, Unicaja y Movistar Estudiantes. Equipos con una sólida trayectoria en el baloncesto base que aportarán "calidad, intensidad y espectáculo" a cada jornada.

La presentación oficial del campeonato ha contado con la presencia de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, el representante de la Federación Española de Baloncesto y delegado en Cádiz de la Federación Andaluza, Adolfo Magrañal, el concejal de Deportes, Antonio Rojas, y representantes de los clubes deportivos de la ciudad.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado "la relevancia" de acoger un evento de estas características, siendo "un auténtico orgullo ser sede de un campeonato de esta magnitud", ya que "no solo nos posiciona en el mapa deportivo nacional, sino que también refuerza nuestro compromiso con el deporte base", así como "con la promoción de hábitos saludables y con los valores que transmite el deporte, como el esfuerzo, el trabajo en equipo y la superación".

Cavada ha subrayado además el trabajo realizado en la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, que permiten ofrecer "instalaciones de primer nivel, preparadas para ofrecer el mejor escenario posible".

Por su parte, Adolfo Magrañal ha puesto en valor la consolidación de San Fernando como "sede de referencia" dentro del baloncesto nacional, recordando que desde 2021 se han afianzado este tipo de eventos en la ciudad, convirtiéndola en "un punto de encuentro" para el baloncesto andaluz y español.

"San Fernando es ya una casa para nuestro deporte, porque por aquí han pasado muchos jugadores y jugadoras que hoy compiten en la élite, incluso en la NBA o en las selecciones nacionales, lo que demuestra la importancia de estas competiciones en el desarrollo del talento", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que "grandes promesas" del baloncesto actual participaron en anteriores campeonatos celebrados en la ciudad, dejando "una huella" que refuerza el vínculo entre San Fernando y el crecimiento del baloncesto base.

Más allá del ámbito estrictamente deportivo, la celebración de este campeonato representa también una oportunidad para proyectar la imagen de San Fernando como destino atractivo. El Ayuntamiento ha animado a los equipos participantes, a sus familias y a los visitantes a descubrir la ciudad, recorrer sus calles, conocer su cultura y disfrutar de su oferta gastronómica y comercial.

Para el Ayuntamiento la llegada de visitantes "contribuye a dinamizar sectores clave" como la hostelería, el comercio y los servicios, reforzando el tejido económico local.

Así, se ha trasladado su agradecimiento a la Federación Española de Baloncesto, a la Federación Andaluza de Baloncesto, así como a otras administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, y a todas las entidades colaboradoras, por su implicación y confianza en San Fernando como sede de este campeonato.